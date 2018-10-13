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В Бресте четырех противников завода АКБ вызывают в милицию

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  • 13.10.2018, 11:22

Активистов вызвали в РОВД как раз на то время, когда они собираются на площади Ленина.

Четырех противников строительства под Брестом аккумуляторного завода вызвали повестками в Ленинский РОВД. Об этом сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк, которому тоже вручили повестку. Его вызывают в милицию в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс.

По словам правозащитника, речь идет о событиях 7 октября. Напомним, тогда рядом с площадью Ленина возникла потасовка между противниками завода и милицией.

Примечательно что все четыре активиста приглашены на одно и то же время – воскресенье 14 октября, 12.00. По традиции в это время противники завода по воскресеньям собираются на площади Ленина покормить голубей.

По мнению Романа Кисляка, активистов вызывают в милицию именно в это время, чтобы они не смогли принять участие в кормлении голубей.

Напомним, в этом месяце пять противников завода были оштрафованы на суммы от 5 до 45 базовых за нахождение на площади Ленина 30 сентября в майках с надписями против завода или за наклейки на верхней одежде. Милиция и суд сочли это пикетированием.

C начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства запланирован уже в этом квартале. Мощность предприятия на первом этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.


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