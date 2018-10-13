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Советовавшая жить на 3500 рублей российская чиновница получала миллионы

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  • 13.10.2018, 12:01
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Наталья Соколова

Наталья Соколова была уволена с поста министра занятости Саратовской области РФ за высказывания о прожиточном минимуме.

Экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная после высказывания о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей, в 2017 году задекларировала доход на сумму 2,296 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном портале правительства Саратовской области в разделе "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".

Кроме того, в декларации Соколовой указаны принадлежащие ей жилой дом площадью 171,9 кв. м и приусадебный участок площадью 338 кв. м, а также находящаяся в ее пользовании квартира площадью 46,5 кв. м. Транспортных средств в собственности Соколовой, согласно документу, не находится. Годом ранее доход Соколовой составил 1,748 миллиона рублей, пишет dw.com.

Спор о прожиточном минимуме

Накануне губернатор области Валерий Радаев уволил Соколову в связи с "недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительным отношением к темам, имеющим жизненную важность для людей". Ранее в этот день было опубликовано видео состоявшегося спора министра и депутата от КПРФ Николая Бондаренко о том, можно ли "прожить на прожиточный минимум". Соколова, в частности, утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне хватает "для минимальных физиологических потребностей".

"Прожиточный минимум - он на то и минимум", - заявила министр, порекомендовав ходить в магазины со скидками и покупать "сезонные наши овощи и фрукты". Соколова договорилась с депутатом, что составит ему "сбалансированное, но диетическое меню", исходя из суммы прожиточного минимума. "Мясо вам не обещаю, курицу - да", - пояснила министр. При этом сама Соколова отказалась жить на эту сумму, сославшись на "статус министра".

Темой заседания, после которого вспыхнул спор, было повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей. Депутаты удивились и посчитали необходимым повышение не менее чем на 500 рублей. Прожиточный минимум в Саратовской области составляет 7241 рублей, а в среднем по России - около 10 тысяч рублей.

В июле Николай Бондаренко на заседании областного законодательного собрания выступил с критикой пенсионной реформы. После этого полиция Саратова начала проверку в его отношении на наличие экстремистских высказываний.


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