«Слава Украине! Героям слава!»: украинские военные будут приветствовать друг друга по-новому 3 13.10.2018, 12:28

Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье, 14 октября.

Закон №9036 "О внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины" опубликован в парламентском издании "Голос Украины". Им закрепляется смена приветствия военнослужащими

Вооруженных сил и сотрудниками Национальной полиции на "Слава Украине! Героям слава!". Он вступает в силу в воскресенье, 14 октября.

Отметим, согласно закону, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими вместо "Здравствуйте, товарищи" будет звучать "Слава Украине", а в ответ вместо "Здравия желаю, товарищ (воинское звание лица, к которому обращаются)" - "Героям слава".

Кроме того, изменения в уставе ВСУ предусматривают использование обращения "пан" и "пани" вместо "товарищ".

Вне строя на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Здравия желаю, пан/пани" или "Поздравляю, воины/воин" военнослужащие могут отвечать: "Желаем/желаю здоровья, пан/пани", добавляя в конце ответа воинское звание лица, к которому обращаются.

Соответствующие уставные изменения распространяются также на сотрудников Национальной полиции. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины" во втором чтении и в целом. В первом чтении депутаты предложили распространить норму о военном приветствии "Слава Украине!" и на Национальную полицию. 11 октября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий документ.

Отметим, впервые приветствие "Слава Украине! Героям слава" было официально использовано во время парада ко Дню независимости 24 августа этого года. Официальное закрепление приветствия в уставах ВСУ избавляет украинскую армию от рудиментов советской и укрепляет связь между поколениями защитников Украины.