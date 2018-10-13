Как прожить на зарплату в 280 рублей? 2 13.10.2018, 13:20

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Фото: tut.by

Таким вопросом задалась жительница Слонима.

— Нужен хороший экономист. Может, я как-то не так распределяю зарплату, что не могу прожить на нее месяц? — написала в своём обращении в «Газету Слонимскую» женщина и прислала фото своего расчётного листа. Читательница просит не указывать её имени, а также место работы.

— Другую работу пока найти проблематично, особенно для женщины, поэтому работу, хоть какую-то, потерять не хочется. Надо за что-то жить, — поясняет читательница.

Женщина зарабатывает около 280 рублей. В расчётной квитанции начислено 303 рубля 92 копейки. 100 рублей слонимчанка получает в качестве аванса, в день зарплаты — 179 рублей 38 копеек, остальное — налоги.

— Такую зарплату получает половина населения. Посмотрите вакансии в Слониме. Предлагают зарплаты в 305 рублей, и это грязными. А на руки получают 280. И за такую зарплату нужно жить как-то месяц. Это просто нищета. Люди боятся болеть. Лекарств недокупиться. А по официальной статистике, средняя зарплата в Слониме — 700 руб. Возможно, её кто-то и получает. А как жить тем, у кого эти 280? У моей знакомой вся её, такая же, зарплата, уходит на сына, который учится в университете, на проживание и проезд в Минске. А они с мужем живут на одну зарплату супруга, — добавила в письме читательница.