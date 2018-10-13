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Главное, чтобы не использовали российские авиабомбы для «защиты» православных

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  • Роман Цимбалюк
  • 13.10.2018, 13:25
  • 1,414
Роман Цимбалюк
Фото: facebook.com

Других способов давления на Украину у Кремля уже нет.

Когда начали "защищать" русскоязычных, почему-то в результате начали долбить по Украине из артиллерии. По русскоязычным. И главное теперь, чтобы не использовали российские авиабомбы для новой "защиты" – теперь уже православных. Других способов давления на Украину у Кремля уже нет. Только силовой, только военный.

Единственное, чего я не могу понять, почему Путин объявил себя "защитником" всех русскоязычных и всех православных. В конституции РФ вроде таких полномочий у президента России нет. Или пока нет.

Роман Цимбалюк, Facebook


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