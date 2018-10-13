Главное, чтобы не использовали российские авиабомбы для «защиты» православных

Главное, чтобы не использовали российские авиабомбы для «защиты» православных4
- Роман Цимбалюк
- 13.10.2018, 13:25
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Других способов давления на Украину у Кремля уже нет.
Когда начали "защищать" русскоязычных, почему-то в результате начали долбить по Украине из артиллерии. По русскоязычным. И главное теперь, чтобы не использовали российские авиабомбы для новой "защиты" – теперь уже православных. Других способов давления на Украину у Кремля уже нет. Только силовой, только военный.
Единственное, чего я не могу понять, почему Путин объявил себя "защитником" всех русскоязычных и всех православных. В конституции РФ вроде таких полномочий у президента России нет. Или пока нет.
Роман Цимбалюк, Facebook