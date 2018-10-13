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Как житель Гродно открыл «шестиструнное производство»

  • 13.10.2018, 13:43

История гродненского гитарного мастера Андрея Кибиня началась достаточно незамысловато.

Но в итоге страсть к аккордам осталась хобби – Андрей играет исключительно в кругу близких друзей, а вот создание гитар стало делом жизни. Зато мастер управляет  единственной в Беларуси частной фирмой по производству гитар. 

«К своим работам стараюсь не привязываться»

Первую гитару Андрей смастерил дома на кухне еще в начале 90-х, пишет «Гродненская правда». Теперь он точно и не вспомнит, какое дерево заложил в основу дела всей своей жизни. А между тем покупатель на пробное творение нашелся быстро. Сначала музыкальный инструмент вместе с новым хозяином уехал в Минск, потом вернулся обратно в Гродно. Андрей хотел даже выкупить свою первую гитару, да упустил подходящий шанс. Теперь остается только догадываться, какую цену запросил бы ее нынешний владелец.

К инструментам мастер старается не привязываться, хотя и признается – одна любимица у него все же есть:

– Изначально знал, что делаю эту гитару для себя. Она получилась странной, совсем не такой, какой задумывал. Иногда сравниваю ее с ребенком – не идеальная, а все равно любимая. Потому что своя. 

От кухни до производства

Тонкости изготовления качественного музыкального инструмента Андрей Кибинь познавал методом проб и ошибок – что-то удавалось найти в книгах, к чему-то приходилось докапываться самому.

– Начинал с кухни и подвала, а теперь содержу свою маленькую мануфактуру, если можно так выразиться, – улыбается мастер. – Фирма небольшая, всего три человека, но каждый занимается тем, к чему действительно лежит душа. И это главное.

На изготовление одной гитары уходит около месяца. Андрей объясняет: инструмент должен «отвисеться», клей и лаковое покрытие – как следует высохнуть. Работая в спокойном размеренном темпе, в мастерской делают около семидесяти гитар в год, хотя производственные мощности позволяют выпускать не менее двухсот.

– Дело не в том, сколько ты сможешь изготовить, а в том, сколько сможешь продать. Своих покупателей гитары находят и у нас в Беларуси, и в России, и в других европейских странах. Но все равно ориентируемся прежде всего на конкретные заказы.

Надо сказать, стоимость отдельных индивидуальных заказов может доходить до двух тысяч долларов. Правда, и материалы для таких эксклюзивных инструментов не уступают по цене обычной гитаре.

Помимо классических и акустических гитар, Андрей Кибинь вот уже восемь лет занимается изготовлением исконно белорусского народного инструмента – цимбал.

– Это тоже струнный инструмент, просто в какой-то момент стало интересно, решил попробовать. Честно говоря, думал, что делать цимбалы будет легко, но оказалось наоборот – инструмент очень сложный, разительно отличающийся от гитары.

Рядом стояли и Мартин, и Тейлор

Качество музыкальных инструментов Андрея Кибиня высоко оценивают как в стране, так и за ее пределами. Это не пиар, а факт. Гитара, сделанная руками мастера, есть, например, у известного белорусского гитариста Павла Кухты. Сам Андрей уверен – при условии правильного обращения его гитара способна прослужить владельцу ни один год, а что касается цены, у всего она своя.

– Чтобы заработать успешную репутацию, нужно постоянно развиваться, впитывать новые знания и не бояться заявлять о себе. Например, я не раз участвовал в выставках музыкальных инструментов в Германии. Когда ехал, очень волновался, зная, что в одном зале со мной будут выставляться такие именитые производители, как Мартин или Тейлор. С одной стороны, я получил бесценный опыт, а с другой – убедился, что двигаюсь в правильном направлении. Хотя расти, конечно, есть куда.


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