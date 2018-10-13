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Пентагон атаковали хакеры

  • 13.10.2018, 13:51

Хакеры заполучили личные данные минимум 30 тысяч сотрудников министерство обороны США.

12 октября в Пентагоне сообщили, что ведомство атаковали хакеры, которые получили доступ к личным данным сотрудников, пишет Associated Press.

Кибератака могла затронуть около 30 тыс. сотрудников, однако по мере расследования эта цифра может вырасти.

Хакеры атаковали ведомство несколько месяцев назад, но только 4 октября это стало известно. По данным чиновника – собеседника агентства, секретной информацией злоумышленникам завладеть не удалось.

Пентагон собирает информацию о масштабах взлома и пытается выяснить, кто именно совершил атаку. Она стала возможной благодаря коммерческой фирме, с которой сотрудничало оборонное ведомство. Из соображений безопасности ведомство фирму не назвало.

Сообщается, что Пентагон принял меры, чтобы этот поставщик прекратил выполнение своих обязанностей по контракту.

США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, в частности на госорганы и объекты критической инфраструктуры.

В сентябре стало известно, что кибератаке подвергся Госдеп США.


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