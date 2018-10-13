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«В первую очередь при покупке вещей играет роль дешевизна»

  • 13.10.2018, 13:58

Покупают ли белорусы товары из Средней Азии и что для них является решающим фактором при выборе?

Об этом «Брестская газета» спросила жителей города.

Вера Григорьевна, пенсионерка:

– Я была в магазинах с товарами из Средней Азии, но ничего там не покупала. Просто посмотрела – и все. Цены ничего, но вот качество хромает. Может быть, под их менталитет вот это все, вся одежда. Мотивы стран-производителей на самом деле ощущаются. Это отталкивает. Прежде чем купить вещь, я обращаю внимание на ее натуральность. Это главный критерий. Хотя сертификат качества никогда не просила, верю этикетке.

Ольга, педагог:

– Бывало, что я покупала вещи в таких магазинах, но не в Бресте. Качество, конечно, там не всегда удовлетворительное, но цены – приятные. Дешевле, чем в других местах. При покупке вещей для меня играет роль цель покупки и ее будущий пользователь. На себе я бы могла сэкономить. Но вот для ребенка я бы выбрала пускай дорогую вещь, но качественную. Сертификатом качества не интересовалась никогда. Доверяю интуиции.

Алена, не работает:

– Да, я знаю, что у нас есть подобные магазины в городе. Естественно, я туда заходила. Там тапочки покупала. Мне нравится, что там и дешево, и вещи классные есть. Качество тоже нормальное. И это важно, потому что, бывает, купишь штаны, а они сразу портятся. И надо, чтобы не купил и год поносил, а на несколько лет.

Александра, художник:

– В азиатские магазины я не заходила. Я либо хожу на шмотка-пати (это место, куда люди приходят, чтобы обменяться вещами), либо на garage-sale, где распродажи. На мне сейчас вещи за 100 российских рублей, 10, 250, что очень дешево, а самое дорогое – это сумка. Я так себе потребитель. Для меня в первую очередь при покупке вещей играет роль дешевизна.

Дарья, студентка:

– Я не была в таких магазинах и ничего не покупала. При покупке для меня важен не только внешний вид, но и качество одежды. На бирки не смотрю при покупке, доверяю ощущениям. Сертификат качества никогда не запрашивала.

Валерия, медсестра:

– Я уже была в таких магазинах, уже и ботиночки купить успела. Качеством довольна. Что великовато – пока не носим, что уже как раз – надеваем. В таких магазинах в первую очередь привлекает цена. Здесь значительно дешевле, чем в остальных местах. Хотя качество не хромает. Конечно, если оно совсем никакое, то не важно, сколько оно там стоит.

Юлия, не работает (без фото):

– Зайти пока в азиатские магазины не удалось, но я знаю, что такие есть. Знакомые мои туда периодически захаживают. Говорят, что дешево, хвалят. Рассказывали, что штаны там можно найти за 20 рублей, в то время как в других местах по 60. Лично я при покупке вещей обращаю внимание на качество, готова даже переплатить, лишь бы сыпью не покрыться. Сертификат качества не спрашивала ни разу. Я доверяю тактильным своим ощущениям, состав сзади на бирке проверяю. Особенно, когда покупаю хлопок или шерсть, обязательно смотрю. Иногда и у продавца спрашиваю. Ведь случается же так, что на бирке написано одно, а кажется по ощущениям, что совсем другое.


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