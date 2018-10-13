Спецслужба близка к провалу 1 Игорь Эйдман

13.10.2018, 15:00

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Игорь Эйдман

РПЦ - один из основных инструментов ведения гибридной войны.

Я бы никогда на стал писать о внутрицерковных делах. Однако РПЦ в ее нынешнем виде - скорее не религиозная организация, а спецслужба, имеющая пропагандистские, разведовательные и охранительные функции. Она, наряду с ФСБ, ГРУ, государственным телевидением, - один из основных инструментов ведения гибридной войны. Ее задача - обеспечение лояльности к Кремлю православных, как внутри, так и за пределами страны. Поэтому совершенно неудивительно, что проблемы РПЦ официально обсуждают представители других спецслужб и силовых органов на Совете Безопасности России.

В отличие от остальных спецслужб РПЦ имеет возможность совершенно свободно и легально работать на территории других стран. Более того, в Украине руководство РПЦ через своих местных представителей может воздействовать на большую часть населения, что в условиях российской агрессии представляет серьезную угрозу безопасности страны. Это, как если бы ФСБ могла иметь легальные отделения в любой украинской деревне.

Российские военные оккупировали Крым и часть Донбасса, а оккупанты в рясах контролируют религиозную жизнь в большей части Украины. Освобождение Украины от духовной оккупации РПЦ по значению сопоставимо с неизбежным в будущем выводом с украинских территорий российских вооруженных сил.

После недавних решений Синода Константинопольского Патриархата религиозная деоккупация Украины становится неизбежной, хотя, конечно, впереди еще годы напряженной борьбы. Надеюсь, что Россия рано или поздно также освободится от духовного гнета кремлевской спецслужбы "РПЦ".

Игорь Эйдман, Фейсбук