Невероятная история гомельчанки, чьи украшения раскупают француженки 4 13.10.2018, 15:33

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Фото: gomel.today

Три года взлетов и падений на пути к мечте.

Гомельчанка Светлана — совершенно удивительная женщина, которая бросило кресло топ-менеджера крупной компании, открыла собственный бизнес по продаже ювелирной бижутерии и подарков, в одиночку воспитывает «солнечного» ребенка, сама построила дом и в 50 лет считает, что жизнь только начинается!

«Я выла как белуга, я не знала, куда идти и что делать!» — именно так отзывается о некоторых периодах в своей жизни Светлана. Однако сегодня она счастливая женщина, а коллекции украшений ее магазина француженки скупают целыми партиями! Откровенную историю жизни и бизнеса Светланы читайте в материале gomel.today.

— Светлана, расскажите, с чего начинался ваш путь?

Фото: gomel.today

— В детстве я мечтала стать актрисой... Но, как и многие другие, после школы отучилась на инженера-электромеханика, правда, в профессии долго не задержалась. Я поняла, что детали машин, автоматизация производства — это уж никак не для меня! Я много пробовала себя и искала свой путь. Поворотным событием в моей жизни стала новая работа в международной компании. Придя простым работником по продажам, уже через месяц я руководила небольшой группой сотрудников, а через 6 лет стала Региональным менеджером, открыла представительства компании в районных городах Гомельской области и затем руководила четырьмя филиалами.

Фото: gomel.today

— Сумасшедшая карьера для молодой девушки! Когда и как возникла мысль о создании собственного бизнеса? Вы оказались на вершине карьеры, почему захотелось уйти, что не устраивало?

— Желание перемен всегда возникает внезапно, потом мы начинаем тяготиться нашим настоящим, нас начинает не устраивать существующее положение вещей. Постепенно и ко мне пришло осознание, что я достигла своего потолка и меня перестало радовать то, что еще недавно захватывало всецело.

Фото: gomel.today

Я помню этот день, этот миг, когда я внутренне приняла решение о переменах и посланная мысль во Вселенную была тут же подхвачена. Я не знала, чем буду заниматься, но желание уйти нарастало с каждым днем. За годы жизни я поняла, что уходить с работы и из отношений нужно вовремя.

Фото: gomel.today

— Как пришла идея уйти именно в бизнес женских украшений и подарков?

— Мне всегда нравились украшения, хотя я абсолютно равнодушна к золотым вещам. По моему мнению, они не выражают индивидуальности, хотя могут сказать о твоем статусе. Правильно подобранные украшения — это последние акценты в любом образе. Можно или улучшить свой образ или безнадежно ухудшить. Более того, при правильно подобранных украшениях можно скорректировать особенности фигуры и самое простое платье изменить до неузнаваемости. А мне всегда нравился индивидуальный стиль. А почему подарки? Еще проще — я люблю дарить подарки больше, чем их получать.

Фото: gomel.today

Шел ноябрь 2005 год. Был конец трудного дня, мы с моей командой завершали неделю выставок, когда в офис компании вошли 2 молодые девушки с предложениями посмотреть бижутерию. В результате я стала счастливым обладателем нескольких комплектов, и мы обменялись с девушками телефонами. На следующий день мы отправились с мужем в гости, и я решила надеть обновки. К концу вечеринки мои обновки развалились прямо у меня в руках! Я расстроилась, но решила поменять бракованные изделия и нашла сайт компании — Jenavi.

Фото: gomel.today

Я поняла, что мои украшения не имеют никакого отношения к известной марке и являются просто китайскими подделками. И вот здесь меня как будто осенило — я хочу заниматься украшениями! Я поняла, что хочу дарить женщинам красоту и создавать ее сама.

Фото: gomel.today

— Неожиданное решение: из кресла топ в менеджера в ювелирный бизнес с нуля. Тяжело ли было открыть свое дело?

— Для реализации задуманного мне нужна была команда. Уже на следующий день я позвонила сестре, сообщила о своем решении открыть собственный бизнес и пригласила ее стать моим партнером. Мне понадобилось 3 дня, чтобы позвонить на завод в Санкт-Петербург, договориться о встрече, купить билет и мчаться навстречу своей судьбе.

8 марта 2006 года мы открыли свой первый магазин украшений для женщин. Это было очень символично. Ведь наши украшения позволяют подарить женщинам новые эмоции, раскрашивают их жизнь яркими красками и делают их настоящими Женщинами. Ассортимент постепенно увеличивался, мы масштабировались и за 10 лет мы открыли 8 магазинов в Гомеле. Наши магазины стали очень популярными в городе, их полюбили клиенты, бренд был узнаваемым и к нам пришел успех.

Фото: gomel.today

— Кажется, тогда в городе было немало магазинов Jenavi. Как удавалась бороться с конкуренцией?

— Некоторое время мы были самыми популярными в городе. Наши магазины любили и узнавали. Однако постепенно под воздействием разных объективных причин, череды экономических и валютных кризисов, большинство точек пришлось закрыть, оставив только самые крупные в Гомеле. Спустя время открыли интернет-магазин sultana.by — эта альтернатива оффлайн магазину, только что весь товар представлен на сайте, а доставка при заказе бесплатная. Скорее не мы боролись с конкуренцией, а экономические условия диктовали свои требования — нужно было быстро адаптироваться под изменения рынка и ситуации в торговле в целом. Остались сильнейшие. Так появился интернет-магазин с возможностью оплаты и доставки по всему миру. Сегодня нет проблем с получением любой информации. У нас созданы активные группы во всех социальных сетях и, конечно, это нетворкинг — мы делаем много проектов со стилистами, визажистами, фотографами. Сегодня ни одно значимое событие в городе не проходит без нашего участия, будь то Фестиваль белорусских дизайнеров или открытие ресторана.

Фото: gomel.today

— По вашим рассказам создается впечатление красивой сказки и киношного сюжета. Неужели не было никаких сложностей, провалов, слез в подушку по ночам?

— Были, еще как! Я не отношу себя к людям, на которых пролился звездный дождь, я скорее пахарь, который готов работать ночи напролет для реализации своей мечты. Все, что я имею в своей жизни, я добилась сама и с поддержкой моей семьи, моих близких, моей сестры!

За это время я не только боролась с сумасшедшей конкуренцией и кризисами, но и переживала личную драму. С рождением младшего сына — «солнечного» ребенка с синдромом Дауна многое изменилось в моей жизни. Мы с мужем решили построить собственный дом для адаптации ребенка к окружающему миру. Те деньги, которые у нас были, быстро закончились на начальной стадии строительства. И наши отношения тоже подошли к своему концу. Отношения не заканчиваются вдруг и в один день — это всегда путь. Либо ваши отношения развиваются и вы в них, либо они умирают. И наш совместный путь подошел к логическому концу.

Фото: gomel.today

Супруг объявил о своем решении продать наш долгострой и уехать жить в Россию. Это было не простое решение для меня, но я предложила в обмен на долю мужа все, что у меня тогда было: свою недвижимость, в которой мы жили с детьми. Я помню последнюю фразу уже бывшего мужа: «Зря ты в это ввязалась, ты никогда не сможешь его построить...»

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

— Остаться одной с «особенным ребенком» и отдать все мужу — непростое решение сильной женщины. Что заставило вас не останавливаться?

— Я понимала, что не могу расстаться с мечтой о доме для сына. Мне остался «недострой», с которым нужно было что-то делать. Я осталась одна с ребенком, без денег и в недостроенном доме. От бессилия и безысходности я выла как белуга и мне даже казалось, что меня слышат все соседи в поселке.

И это было невероятное испытание! Это был год валютного кризиса. Потери в бизнесе тогда были колоссальны, возникли проблемы с оплатой российским партнерам, цены в магазинах менялись два раза в день. Три года полного отказа от всего, три года стратегий и супер-идей, реализованных в бизнесе, которые вдруг стали работать на меня и мою мечту. Три года взлетов и падений на пути к мечте, разочарований и самых необыкновенных встреч. Разочаровало ли это меня в людях, заставило ли отказаться от мечты? Нет! Я продолжала этот путь, несмотря ни на что. Сегодня я знаю, как реализуются цели и исполняются мечты.

Фото: gomel.today

— Вы снова добились успеха — уже в своем бизнесе и второй раз. Каким образом в вашей жизни появилась Франция?

— Быстро меняющаяся ситуация в экономике требовала быстрых неординарных решений. Так у нас появился интернет-магазин sultana.by, а с подключением системы оплат на сайте любой человек из любого уголка мира получил возможность заказать себе украшение. Так сложилось, что во Франции живут мои друзья, подруги, которые и помогли выйти с нашими предложениями на француженок. Когда я подключила на сайт возможность оплаты заказа из любой страны мира, меня осенила мысль — а что, если предложить француженкам бижутерию Jenavi?

Тем более несколько лет Jenavi успешно покорял Париж. Этот бренд был представлен на французской ювелирной выставке. Вдохновителем стала моя подруга, красивая, интересная и стильная женщина. У нее очень много друзей, да и она сама очень любит украшения, как и я. Она и посоветовала мне предложить украшения ее знакомым.

Мы сделали интересную презентацию сайта и всем очень понравилось! Сразу пошли заказы, каждая женщина хотела приобрести себе серьги, браслеты или красивое кольцо. Затем включилось «сарафанное радио» и продажи стали расти. За полгода мы отправили уже несколько поставок с украшениями во Францию.

— Почему француженкам так понравились украшения Jenavi?

— Во-первых, им нравится, что это связано с Беларусью, хоть и произведено не в нашей стране. Для них это далекая, загадочная, но очень интересная страна. Во-вторых, их приятно удивляет соотношение цены и качества товаров. Jenavi — это бриллиантовый партнер Swarovski, уступающий только Prada и Chanel по закупке кристаллов Swarovski. В производстве украшений они используют только подлинные кристаллы Swarovski. Во Франции открыто множество магазинов этого бренда, где цены начинаются от 100 евро. А мы предлагаем дизайнерские украшения с теми же подлинными кристаллами, но во много раз дешевле.

Француженки и подумать не могли, что за такую цену они получат качественные изделия, а не китайские подделки. Бренд Jenavi — крупнейший производитель ювелирной бижутерии в России и Европе. Компания Jenavi существует на рынке более 25 лет. Каждое украшение создается, начиная с эскиза, и проходит полный цикл производства на собственном заводе в Санкт-Петербурге. Это 100% качественная продукция с гальваническим покрытием драгоценными металлами (золото 24 карата, серебро 999,9 проба, родий). И в-третьих, женщины во Франции обожают изящную и стильную бижутерию и придерживаются золотого правила «Украшений должно быть много под каждый наряд и настроение».

— Да... Франция считается законодательницей мод, а что же касается гомельчанок? По вкусу ли им такие украшения?

— Да! Жительницы нашей страны и города также носят украшения Jenavi, правда, не все знают об их преимуществах. У нас огромнейший выбор различных видов украшений для любых предпочтений, возраста и статуса девушек. Помимо Jenavi в наших магазинах есть авторские работы из натуральных камней. Весь ассортимент можно посмотреть на сайте sultana.by или приехать к нам в магазин, который находится в универмаге «Гомель» на первом этаже. Оплачивать покупки можно любыми возможными способами, а доставка по Беларуси не только быстрая, но и бесплатная.

— Светлана, как вы думаете, в чем секрет вашего успеха?

— Я привыкла слушать себя больше, чем окружающий мир, но при этом выслушивать все точки зрения. А вот ответственность и риски брать на себя. Я всегда делаю то, что мне нравится, то, от чего я реально получаю кайф, а уже потом деньги. Я не знаю, чем я буду заниматься завтра, но знаю точно, что это будет мне нравиться.