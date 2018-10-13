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Диакон Кураев об автокефалии Украины: Отмена патриаршей грамоты касается и Беларуси

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  • 13.10.2018, 15:49
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Андрей Кураев

Белорусская Православная Церковь по документам выходит из сферы влияния РПЦ.

Об этом заявил диакон РПЦ Андрей Кураев, комментируя сайту rosbalt.ru возвращение Украины в лоно Вселенского патриархата.

«C точки зрения Константинополя, Минск — это уже чужая для Москвы территория. Раз отменяется патриаршая грамота 1686 года о переходе Киевской митрополии под Москву, то отмена касается и Беларуси. Тогда, в XVII веке, Речь Посполитая и Киевская митрополия включали в себя и белорусскую территорию», - заявил Андрей Кураев.

Напомним, 11 октября Вселенский патриарх возвратил Украинскую православную церковь в лоно Константинополя. Было отменено решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриарху.


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