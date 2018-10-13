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Видеофакт: Фанаты на матче Беларусь - Люксембург отбили у милиции баннер с «Погоней»

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  • 13.10.2018, 16:14
  • 2,235
Иллюстрационное фото

Во время вчерашнего матча в фанатский сектор пришел ОМОН.

Во время матча Беларусь — Люксембург 12 октября на стадионе «Динамо» сотрудники милиции задержали несколько человек. Спустя три часа всех отпустили, сообщает tut.by.

Сотрудники ОМОНа появились в фанатском секторе во втором тайме по указанию администрации стадиона.

Telegram-канал 1863x опубликовал видео, где милиция в штатском пытается отобрать у фанатов баннер с «Погоней». Болельщики дали отпор и отбили национальную символику.


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