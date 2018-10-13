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Трамп пригрозил Саудовской Аравии «суровым наказанием»

  • 13.10.2018, 16:18
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Глава Белого дома пообещал раскрыть правду о случившемся с журналистом Джамалем Хашкаджи.

Президент США Дональд Трамп анонсировал "суровое наказание" в отношении Саудовской Аравии в случае, если страна окажется виновна в исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает ВВС.

Трамп пообещал "раскрыть правду" о случившемся с журналистом в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

По информации издания, президент США обещал обсудить "ужасную ситуацию в Турции" с королем Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора.

Отмечается, что ранее Трамп пытался наладить хорошие отношения с государством. Он также исключил прекращение крупных военных контрактов США с королевством на основании потери рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает санкционный список представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста.


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