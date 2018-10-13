В слуцких маршрутках переписывают имена и фамилии пассажиров

В слуцких маршрутках переписывают имена и фамилии пассажиров4
- 13.10.2018, 16:30
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Таковы новые правила?
«Еду в Минск. Сейчас остановились, водитель переписывает ФИО всех, и люди оставляют подписи. Говорит, сейчас такие правила.
Если транспортники остановят, велел с ними не говорить. Он перевозчик — он говорит. С сегодняшнего дня новые правила. Все документы у ребят в порядке, как требует государство. По дороге могут подбирать людей, как и раньше.
ФИО людей в маршрутках, как я знаю, уже переписывают неделю. А может, и дольше», -- сообщила местной газете «Инфо-курьер» местная жительница Маша Кочеткова.