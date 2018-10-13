закрыть
13 октября 2018, суббота, 18:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В слуцких маршрутках переписывают имена и фамилии пассажиров

4
  • 13.10.2018, 16:30
  • 2,848

Таковы новые правила?

«Еду в Минск. Сейчас остановились, водитель переписывает ФИО всех, и люди оставляют подписи. Говорит, сейчас такие правила.

Если транспортники остановят, велел с ними не говорить. Он перевозчик — он говорит. С сегодняшнего дня новые правила. Все документы у ребят в порядке, как требует государство. По дороге могут подбирать людей, как и раньше.

ФИО людей в маршрутках, как я знаю, уже переписывают неделю. А может, и дольше», -- сообщила местной газете «Инфо-курьер» местная жительница Маша Кочеткова.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников