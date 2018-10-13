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Белорусы снимают завораживающее видео о Беловежской пуще

  • 13.10.2018, 16:33

Команда снимает 360-градусные видео в качестве 5K.

Белорусы создали проект Forest Space. Он посвящён Беловежской пуще − в частности, ее мифах и легендах. Команда снимает 360-градусные видео в качестве 5K, с помощью которых можно оказаться в глубине самого старого леса Европы и послушать звуки птиц и животных там. Также Forest Space делает мультики про мифы и легенды леса, сообщает kyky.org.

18 октября в 18:00 в Галерее «Ў» партнеры и эксперты Match будут выбирать из кандидатов проект, команда которого поедет в недельную образовательную поездку в Польшу. Любой желающий может свободно прийти и посмотреть на мероприятие. 

Среди экспертов будут, например, фотограф Сергей Гудилин и учредитель культурного центра «Корпус» Мария Значенок.


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