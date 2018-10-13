Путин обходится России слишком дорого 4 13.10.2018, 16:42

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Один глава Кремля и его администрация тратят больше чем целые субъекты РФ.

• На Путина и его администрацию тратится больше чем на целые субъекты РФ

• Содержание Путина и ко. в 2018 году россиянам обошлось дороже, чем расходы целой республики Калмыкия и Еврейской автономной области

• На ообеспечение качества жилищно–коммунальных услуг” в бюджете заложено в три раза меньше, чем на содержание Путина, администрации и их обслуги

• На поддержку малого бизнеса в бюджете заложено на треть меньше чем на Путина

• На проект “Доступное дополнительное образование для детей” будет потрачено в 13 раз меньше чем на президента, пишет «Русский монитор».

Дорогой президент

Главы государств традиционно дорого обходятся своему народу. И тут речь не столько о высоких зарплатах, сколько о бюджетах на обеспечение работы администрации президентов и правительств. Но вот вопрос – как определить большая ли сумма тратиться на обеспечение первого лица, ведь и расходы у него соответствующие. К примеру, в 2018 году Владимир Путин и его администрация обошлись госбюджету в 16 миллиардов рублей. Если рассматривать эту сумму на фоне общих расходов бюджета которые составляют 16 триллионов, то Путин кажется очень даже экономным. Однако, сравнивать стоит не только с общими расходами, но и с финансированием конкретных направлений. Итак, сравнив расходы на содержание президента РФ с расходами на несколько “приоритетных программ” в 2018 году мы сможем понять сколько Путин тратит на себя, а сколько на Россиян (все данные находятся в открытом доступе в соответствующем документе Минфина. – Прим.ред.)

Во сколько российскому бюджету обходится содержание Путина?

Для начала стоит пояснить что в бюджете 2018 году есть сразу 23 “Приоритетных программы(проекта)” и все они безусловно важные и нужные в столь сложный час для страны. В первую очередь в глаза бросается проект “Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, ведь это как раз то о чем Путин говорил в своих “Новых майских указах”. И уж казалось бы, столь важное направление, актуализация от самого президенты – с финансированием проблем быть не должно. Но увы, в 2018 году проект получил лишь 9,8 миллиардов рублей, то есть на треть меньше чем потратили на Путина.

Далее обратим внимание на образование. Тут сразу два крупных “приоритетных” проекта. Один с загадочным названием “Вузы как центры пространства создания инноваций” который получил в 2018 году 12 миллиардов, а второй “Доступное дополнительное образование для детей” и вовсе остался с 2,2 миллиардами рублей, что в 13 раз меньше чем расходы на президента.

С образованием как-то не срослось, зато есть направление с красивым названием “Рабочие кадры для передовых технологий” и с очень красивым бюджетом 3,5 миллиарда рублей. И в ту же копилку проект “Повышение производительности труда и поддержка занятости” с бюджетом 1,5 миллиарда за год. У Путина 16 миллиардов, если кто-то забыл.

Российское правительство как известно любит масштабы и среди приоритетных направлений есть “Комплексное развитие моногородов” на которое в этом году потратили 4,5 миллиарда рублей, более чем в три раза эта цифра отличается от уже озвученного “мерила”. Есть и вечная проблема, можно даже сказать традиционная – “Обеспечение качества жилищно–коммунальных услуг” но и здесь цифра не впечатляет, всего 5 миллиардов в год. И если вы думаете – “что это вообще за копейки?”, то подождите, дальше все еще интереснее.

Жителям Волоколамска (да и всего Подмосковья) точно не помешал бы проект с длинным названием “Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов”, однако он в 2018 году получил лишь 2,7 миллиарда рублей. Но если вы думаете что хуже некуда то знакомьтесь с направлением “Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга” которое в этом году получает от щедрой казны аж 481 миллион. Это не опечатка, 481 миллион, это в 40 раз меньше чем годовой чек Путина и его администрации.

И даже, казалось бы, святое направление “Формирование здорового образа жизни” получило лишь 403 миллиона. Образ Путина-спортсмена не помог.

И если все эти цифры вам кажутся не показательными, внимание! Проект “Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико–санитарную помощь” удостоен 90 миллионов рублей за год! Это в 177 раз меньше чем расходы на главу РФ.

Впрочем фанаты Путина могут отметить необъективность, ведь есть все-таки проекты которые получили и больше чем сам ВВП. Например “Безопасные и качественные дороги” это – самый финансируемый приоритетный проект который получил 31 миллиард рублей, то есть за эти деньги россияне могли бы содержать второго Путина, а тратят на всякую ерунду!

Ну и в завершение стоит отметить что расходы Путина и ко. в 2018 году превысили расходы целой республики Калмыкия (а это 290 000 населения), а также Еврейской автономной области (176 000 человек). Один Путин и его администрация тратят больше чем целые субъекты РФ.