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Видео дня: Робот Boston Dynamics Atlas демонстрирует чудеса паркура

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  • 13.10.2018, 18:00

Робот прыгает по блокам высотой в несколько метров.

Американская компания Boston Dynamics создала робота, который умеет в паркур. Машину назвали Атласом. На видео, которое разработчики выложили на своем YouTube-канале, демонстрируется, как робот прыгает по блокам высотой в несколько метров.

Разработка Атласа велась с 2013 года. Предполагается, что робота будут использовать в поисково-спасательных операциях, сообщает ВВС.


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