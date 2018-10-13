Видео дня: Робот Boston Dynamics Atlas демонстрирует чудеса паркура 1 13.10.2018, 18:00

Робот прыгает по блокам высотой в несколько метров.

Американская компания Boston Dynamics создала робота, который умеет в паркур. Машину назвали Атласом. На видео, которое разработчики выложили на своем YouTube-канале, демонстрируется, как робот прыгает по блокам высотой в несколько метров.

Разработка Атласа велась с 2013 года. Предполагается, что робота будут использовать в поисково-спасательных операциях, сообщает ВВС.