Допрыгалась Россия 2 Николай Травкин

13.10.2018, 18:22

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Пора завязывать.

Пространства - что вдоль, что поперёк - никакая другая страна не сравнится. Климатические зоны - любую выбирай. Всё для жизни припеваючи имеется. И почва плодородная в избытке, и ресурсов природных дай бог каждому, и народ - по собственному признанию - талантливый, трудолюбивый, духовно развитый, одним словом, богоизбранный.

А жизнь устроить, чтобы нам завидовали и к нам стремились - не получается! Ходим уж в каком поколении и бубним себе под нос: "Как нам обустроить Россию, да как нам обустроить Россию?!".

И вот, на днях, поздравляет Владимир Путин с победой Хабиба Нурмагомедова и ситуация прояснилась. Похвалил Путин за какой то боевой прыжок Хабиба и добавил: "… мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется".

Тут-то мысль и блеснула. Мы не то, что не знаем как нам обустроить Россию, а мы просто к этому делу по обустройству приступить никак не можем. Некогда. Мы постоянно находимся в каком-то взбудораженном состоянии.

Процесс обустройства страны требует осмотрительности, надо успокоиться, сосредоточиться, подумать! А мы всё время в ожидании прыжка. У нас состояние постоянной готовности, что сейчас объявят мобилизацию, призовут и надо прыгать куда-то.

А при такой тревожности ума ни генплана обустройства начертить, ни конкретной программы размещения производительных сил составить невозможно. Да что там генплан обустройства? Непонятно, где основные силы обороны сосредотачивать. Если сами не знаем твёрдо куда прыгать, чтобы им мало не показалось, то и откуда главная опасность проистекает тоже непонятно.

Кого публичным тренировочным прыжком пугать? Вот и мечемся с военными учениями по всей территории России бесцельно. А это ослабляет и без того хилый экономический организм государства. Тут уж не до обустройства, а быть бы живу.

Опять же и в международном плане путаница! Будем выпрыгивать из Украины или надо готовиться к прыжку в сторону cтран Балтии? Продолжим прыгать в Сирии или попрыгаем дальше, в Ливию? Так увлеклись самими прыжками, что об их последствиях подумать некогда. Вот прыгнули в Осетию и Абхазию, так они теперь устроились до того удобно на нашем бюджете, что встаёт вопрос, а зачем мы туда прыгали-то?

В общем, хаотично всё как-то получается. Сегодня прыжок в объединённую Европу готовим, а завтра глядишь и уже возле Китая подпрыгиваем. То влево прыгнем, то вправо, на международных горизонтах проявляемся неожиданно, словно всадник без головы. А как можно договариваться о полезном сотрудничестве с другими странами, ежели головы нет.

Поэтому главный вопрос для нас - это перестать прыгать, зафиксироваться и заняться делами внутри своих границ.

Совсем недавно на нашем месте, и даже шире, была держава без границ. Во все континенты прыгала, везде пыталась рулить. От Южной Америки до Юго-Восточной Азии, в Африке и Ближнем Востоке - всюду как дома себя чувствовала. И где она теперь? Допрыгалась…

Вот и мы, каждый раз прыгаем с мыслью, что сейчас всех перепугаем, что никому "мало не покажется", а с прошествием времени оказывается, что "мало не показалось" нам самим.

В общем, пора завязывать с прыжками, рывками, прорывами. Пора переходить к спокойному обустройству России. Пока не допрыгались…

Николай Травкин, "Фейсбук"