Беларусь может экстрадировать таджикского футболиста, которого на родине ждут пытки 1 13.10.2018, 18:33

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Сейчас Парвиз Турсунов находится в минском следственном изоляторе № 1.

Парвиза Турсунова могут ожидать пытки в случае экстрадиции на родину, считают международные правозащитные организации Human Rights Watch и Хельсинкский комитет. В организациях обращают внимание на то, что Беларусь не обязана экстрадировать или депортировать футболиста, сообщает «Белсат».

Парвиза Турсунова задержали 18 сентября в минском аэропорту, когда спортсмен вместе с семьей направлялся в Европу транзитом через Беларусь.

19 сентября заместитель транспортного прокурора Минска постановил заключить Турсунова под стражу с целью выдачи Таджикистану.

Сейчас Турсунов находится в минском следственном изоляторе № 1.

43-летний спортсмен ранее играл за футбольный клуб «Хайр» высшего дивизиона Таджикистана. По религиозным убеждениям он носил длинную бороду, что не устраивало руководство команды. В 2011 году его поставили перед выбором – футбол или борода, и он выбрал бороду.

«Футбол – это мирское, а мы должны думать о вечном, – заявлял Турсунов.

Больше его к играм за клуб не допустили.

После этих событий он вместе с семьей переехал в Дубай, но из-за проблем с продлением регистрации вынужден был уехать в Турцию, где пробыл три месяца. Там также не смог получить регистрацию. Тогда мужчина решил перебраться в Польшу или Германию.

«Раньше его поставили перед фактом: будешь играть без бороды или не будешь играть вообще. Если учесть, что игра мирское дело, он решил, что если по-человечески объяснили, он понял. А когда настаивают, как ты должен ходить, что носить — это, пожалуй, его зацепило. После он покинул лигу, против него открыли дело. Ему пришлось покинуть страну, несколько лет он находился в Дубае. Из-за дел, связанных с документами, поехал в Турцию. Там также не удалось оформить документы, потому что по новым законам в Турции, нужна какая-то справка из посольства. А если он находится в розыске, то такую справку ему не дадут. Парвиз был в таком тупике, единственный путь оставался — попасть в Европу через Беларусь», — рассказал журналист и правозащитник Мухаммаджон Кабиров в эфире «Белсата».

По словам Кабирова, Парвиз – «обычный мусульманин, проблема которого только в том, что он решил носить бороду».

В то же время в МВД Таджикистана заявили, что никакого распоряжения со стороны руководства министерства относительно бород спортсменов нет, а те правоохранители, которые оказывают давление на бородатых граждан в случае их идентификации понесут наказание, сообщает Tut.by.