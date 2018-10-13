Во Франции создали «Википедию еды» 13.10.2018, 18:58

Пользователь сканирует состав продукта, и приложение оценивает его по двум параметрам.

Французские программисты разработали мобильное приложение Open Food Facts, которое помогает покупателям более осмысленно выбирать продукты в супермаркете. Свою разработку они называют «Википедией еды», пишет «Европульс».

Пользователь сканирует состав продукта, и приложение оценивает его по двум параметрам: полезность его состава и степень технологической обработки. Основываясь на этих двух показателях, покупатель сможет выбрать самую полезную еду. Чем меньше в продукте вредных ингредиентов (вроде чрезмерного содержания сахара или соли) и чем меньше он подвергался технологической обработке – тем лучше он для здоровья.

Чтобы приложение «узнавало» продукты и правильно их классифицировало, создатели использовали сведения Европейского агентства по безопасности продуктов питания и международные базы данных. Кроме того, сами пользователи могут добавлять в приложение данные о продуктах. Сейчас в приложении есть информация о 662 тысячах продуктов.

В начале октября создатели Open Food Facts одержали победу в европейском чемпионате по работе с данными EU Datathon. Теперь французские программисты собираются адаптировать приложение для других стран ЕС – в первую очередь перевести его на другие европейские языки. Помимо того, чтобы помогать жителям европейских стран питаться более здоровой пищей, они собираются решить еще одну загадку: действительно ли продукты одних и тех же брендов вкуснее в Западной Европе, чем в Восточной.