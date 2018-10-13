Как белорус из Докшиц пожертвовал жизнью за независимость Латвии 2 13.10.2018, 19:29

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Фото: dokshitsy.by

В Риге установлен памятный камень в честь мужества офицера милиции Гамановича.

На днях в Докшицком районе проездом побывала делегация полиции Латвии. На докшицкой земле есть место, куда латышские стражи правопорядка наведываются каждый раз, когда случается повод быть в наших краях. На этот раз они по приглашению белорусской стороны направлялись в Минск на празднование 100-летия уголовного розыска. И, тем не менее, хотя бы на короткое время, но приехали в деревню Тумиловичи, где на местном кладбище похоронен старший лейтенант милиции Владимир Гаманович, пишет dokshitsy.by.

- Для сегодняшних латышских полицейских этa фамилия является символом мужества и верности присяге, - сказал руководитель делегации, начальник государственной полиции Латвии генерал Интс Кюзис. - Ваш земляк Владимир Гаманович после окончания Минской школы милиции нес службу на охране здания МВД Латвийской республики.

Во время путча в январе 1991-го года, когда начался штурм министерства омоновцами, он не оставил пост и при исполнении служебных обязанностей погиб.

Таким образом, белорус пожертвовал своей жизнью за независимость Латвии. В Риге установлен памятный камень в честь мужества офицера милиции Гамановича.

Каждый полицейский Латвии считает своей честью возложить цветы к подножию этого памятника-символа. Мы цветы привезли сегодня в Беларусь, на малую родину героя. Мы хорошие соседи, и наши народы всегда будут жить в мире и согласии.

Латыши тепло поздоровались с родным братом погибшего Станиславом, который живет сейчас в Тумиловичах.

На церемонии чествования памяти лейтенанта милиции Владимира Гамановича присутствовали должностные лица из управления внутренних дел облисполкома и Докшицкого райотдела милиции.