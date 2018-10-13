США: Россия должна прекратить поставлять оружие своим ставленникам на Донбассе 13.10.2018, 19:37

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Только Кремль может прекратить кровопролитие в Украине.

Россия должна прекратить поставлять летальное оружие боевикам на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявила пресс-служба посольства США в Украине на странице в Twitter 13 октября, сообщает "Гордон".

"Россия должна прекратить предоставлять летальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке Украины. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, убивает военных и гражданских. Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине", – говорится в сообщении.

Так в посольстве прокомментировали информацию СММ ОБСЕ, которая 12 октября сообщила в Twitter, что ее беспилотники неподалеку от украинско-российской границы в Донецкой области зафиксировали "колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты". Один из грузовиков, по данным СММ ОБСЕ, перевозил зенитную установку.