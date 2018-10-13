закрыть
13 октября 2018, суббота, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

США: Россия должна прекратить поставлять оружие своим ставленникам на Донбассе

  • 13.10.2018, 19:37
  • 1,033

Только Кремль может прекратить кровопролитие в Украине.

Россия должна прекратить поставлять летальное оружие боевикам на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявила пресс-служба посольства США в Украине на странице в Twitter 13 октября, сообщает "Гордон".

"Россия должна прекратить предоставлять летальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке Украины. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, убивает военных и гражданских. Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине", – говорится в сообщении.

Так в посольстве прокомментировали информацию СММ ОБСЕ, которая 12 октября сообщила в Twitter, что ее беспилотники неподалеку от украинско-российской границы в Донецкой области зафиксировали "колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты". Один из грузовиков, по данным СММ ОБСЕ, перевозил зенитную установку.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников