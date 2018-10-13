Единственный способ достучаться до властей - уличные протесты 13.10.2018, 20:25

Брестчане должны использовать возможность по максимуму.

В 2017 году брестчане очень хорошо себя показали, массово выйдя на протест против рабского труда. Декрет номер три был "заморожен" сначала до осени, потом до зимы, в итоге он не действует до сих пор. Это заметная победа нашего народа над властью. И брестчане внесли в эту победу заметный вклад, пишет Telegram-канал "Баста".

Но победа была неполной. Лукашенко все еще не отказался от идеи ввести налог на безработицу и трудовые лагеря. Если его повторно не пугнуть, зимой или весной он осуществит свои планы. Кроме того, корень всех наших проблем, режим Лукашенко, никуда не делся.

К старым проблемам в Бресте добавилась новая - аккумуляторный завод, который скоро начнет травить город свинцом. Граждане обеспокоены, но нет никакой возможности достучаться до брестских чиновников. Никакой, кроме уличного протеста.

Кабанов и Петрухин зовут сограждан воспользоваться этой единственной возможностью. Показать, что им не плевать на то, каким воздухом дышат они и их дети.

Надеюсь, брестчане используют эту возможность по максимуму.

Минская городская организация Народной Грамады желает Бресту удачи.