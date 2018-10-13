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Белорусские банки предлагают уничтожать забытые в банкоматах карты

  • 13.10.2018, 20:48

«Съеденная» или «забытая» в устройстве самообслуживания карта считается скомпрометированной.

Белорусские банки намерены выработать единый подход к платежным карточкам, изъятым инкассаторами из банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов, сообщает Infobank.by.

Напомним, сейчас в Беларуси в любом случае банк-эквайер должен вернуть изъятую карточку банку-эмитенту. В других странах банк-эквайер уничтожает изъятые карточки.

Это помогает бороться с мошенничеством и разглашением данных о карточках. «Съеденная» или «забытая» в устройстве самообслуживания карта считается скомпрометированной.

В Беларуси предлагается установить следующий единый порядок работы с изъятыми карточками:

• карточки, изъятые устройствами самообслуживания, будет уничтожать банк-эквайер в том случае, если в течение 10 дней клиент не обратился в банк, чтобы вернуть карточку;

• экстренная выдача клиентам изъятых карточек должна производиться по документу, удостоверяющему личность, в том случае, если банк-эмитент не предъявлял банку-эквайеру требований изъять карточку.

По мнению инициаторов нововведения, при такой организации работы может снизиться число жалоб со стороны клиентов «по вопросам необоснованного требования письменного разрешения от банка-эмитента о выдаче карточек держателю в банке-эквайере».  Кроме того, это поможет сократить затраты при обслуживании клиентов.


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