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«Хоть бы это продлилось до апреля»: теплая погода радует белорусов

  • 13.10.2018, 22:25

Погода на месяц отстает от графика — и слава Богу.

Температурный фон местами выше нормы на 6 градусов: октябрь снова возомнил себя сентябрем. Пусть развлекается, не говорите ему. Страну накрыла обширная область высокого давления (центр — над Украиной), желтые деревья сияют на голубом фоне, грибы в лесу колосятся изо всех сил, настройки яркости доведены до максимума. Остается главный вопрос: сколько это продлится, пишет onliner.by.

Белгидромет предписывает ни о чем не думать и наслаждаться жизнью. Пока перемен не предвидится, антициклон над нами стабилен и малоподвижен. На обозримые несколько дней запланирована тихая солнечная погода. В Минске днем завтра 15—17 градусов.

На юге страны существует поверье, что отныне так будет всегда и ноябрь не наступит. Немного странно выглядят здесь раскаленные батареи... Разбежка дневных температур по стране — от 14 на севере до 20 в Гомельской и Брестской областях. Ночью сухой воздух легко остывает, разброс в основном от 3 до 9 тепла. Говорят, кое-где точечно может похолодать до нуля.

Для такой погоды характерны утренние туманы.

Теплее всего 14 октября в Минске было в 1993 году — 20,5 градуса. Холоднее всего было в 1973 году — минус 11,3. Вообще же, месячный максимум для столицы был достигнут 5 октября 1934 года — 24,7 градуса. Минимум отмечен 29 октября 1940 года — минус 12,9.


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