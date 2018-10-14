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В Берлине четверть миллиона человек вышли на марш против ксенофобии

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  • 14.10.2018, 8:04
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Организаторы акции рассчитывали на 40 тысяч участников.

В Берлине в субботу, 13 октября, прошел самый масштабный с начала года протестный марш против расизма и дискриминации, передает DW.

По данным организаторов, на нее вышли порядка 242 тысяч человек - вместо ожидавшихся 40 тысяч. Правопорядок поддерживали около 900 сотрудников правоохранительных органов. О задержаниях не сообщалось.

Участники мероприятия скандировали: "Скажите громко, скажите четко: "Мы неделимы". В толпе можно было увидеть плакаты с надписями: "Нет места нацистам", "Спасение терпящих бедствие на море - не преступление". Многие принесли с собой воздушные шары. Группа собравшихся растянула по ходу шествия транспарант: "Солидарность с жертвами насилия со стороны правых, расистов и антисемитов".

Перед демонстрантами выступил целый ряд активистов, политиков и деятелей искусства. Так, генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Маркус Беко напомнил собравшимся о Всеобщей декларации прав человека, принятой почти 70 лет назад.

"Право думать и говорить то, что хочется, верить в то, что хочется, иметь защиту от пыток или преследований, жениться или выходить замуж за любимых - это отличная идея!", - отметил он.

В конце сентября аналогичная по характеру демонстрация прошла в Гамбурге. Ее участники призвали немедленно прекратить депортацию мигрантов из ФРГ и сделать Гамбург безопасной гаванью для беженцев. Мероприятие тогда собрало около 20 тысяч человек.


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