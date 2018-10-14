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Ночью в Беларуси снова подорожал бензин

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  • 14.10.2018, 8:07
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Это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо с начала года.

С 14 октября 2018 года в Беларуси изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 14 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 39 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 47 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 68 копеек, ДТ — 1 рубль 47 копеек.

Это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 октября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

— Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%, — сообщили в «Белнефтехиме».


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