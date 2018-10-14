закрыть
14 октября 2018, воскресенье, 10:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

The Telegraph: Скрипаль работал со спецслужбами Швейцарии незадолго до своего отравления

1
  • 14.10.2018, 8:27
  • 1,116

Бывший разведчик мог рассказать о российской хакерской атаке.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль летом 2017 года провел неделю в Швейцарии, где общался с местными спецслужбами.

Как передает УНИАН, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на книгу журналиста ВВС Марка Урбана.

Автор не пишет, о чем конкретно с ним говорил Скрипаль, однако, по данным издания, бывший советский разведчик мог рассказать о предполагаемой российской хакерской атаке на информационные системы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников