«Хотели как лучше, а получилось как всегда» 4 Денис Лавникевич, officelife.media

14.10.2018, 8:42

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А вот если бы запретили в свое время «Из рук в руки»?

В классической экономической науке считается, что самое честное голосование — это голосование потребителя своим кошельком. Дескать, из всех предложенных вариантов он всегда выберет наиболее устраивающий его по соотношению цены и качества. Правда, в последние десятилетия прогрессивные экономисты доказывают, что в основе принятия потребительских решений — не расчет, а психология и вообще человеческое бессознательное. Не бесспорно, но тем не менее...

А в Беларуси неожиданно всерьез началось обсуждение куда более «прогрессивной» идеи относительно того, как должно быть обставлено «голосование кошельком». По принципу «если нам что-то не нравится, его нужно запретить». В данном случае речь идет о предложении запретить продавать б/у вещи через интернет.

Инициатор этого нововведения — концерн «Беллегпром», который «продавливает» данный запрет через Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Соответствующий проект опубликован на сайте МАРТ.

МАРТ хочет запретить продажу секонд-хенда через интернет

Суть запрета в том, что в новый вариант «Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам» внесут изменения, согласно которым физическим лицам нельзя будет продавать через интернет-магазины личную одежду и обувь. Как обычно, формальная причина — «забота о людях». (Вообще, в этом тексте будет очень много кавычек: это самый легкий способ передать иронию.)

Обоснование нового ограничения — своего рода шедевр бюрократического языка.

Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте. При этом покупатели, приобретая такие товары в интернет-магазине и осуществляя предварительную дистанционную оплату до момента доставки товаров, лишаются в дальнейшем возможности возврата таких товаров, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат.

Помнится, несколько лет назад, примерно в то самое время, когда торговые сети еще только начинали разрастаться, с улиц белорусских городов власти стали убирать сначала киоски мелких торговых ИП, потом — небольшие магазинчики, ну а торгующие всякой мелочью в переходах бабушки вообще научились растворяться в воздухе при виде наряда милиции.

Все это также обосновывалось «требованиями безопасности» и «заботой о потребителе», за которыми скрывалось простое и понятное желание перенаправить в торговый центр выскочившего в ларек за пивом и сигаретами дядю. Ведь куда проще собирать налоги с одной крупной торговой сети, чем с тысяч мелких «сам-себе-на-уме» ИП, почему-то половину оборота пускающих по «серым» схемам.

Суть запрета в том, что в новый вариант «Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам» внесут изменения, согласно которым физическим лицам нельзя будет продавать через интернет-магазины личную одежду и обувь.

Теперь мы видим нечто похожее. Ну не хочет белорусский покупатель «голосовать кошельком» за продукцию предприятий «Беллегпрома», сколько бы его руководители ни рассказывали про «красивые и современные изделия».

Напомню, что на долю концерна «Беллегпром» приходится около 80% продукции легкой промышленности, производимой в республике. И это отнюдь не только госпредприятия — среди 119 организаций присутствуют и всем хорошо известные «Элема», «ЭЛИЗ», «Алеся», «Купалинка», СП «ЛеГранд», «Сивельга», «Галантэя» и многие другие, известные качественными и стильными вещами.

Вот только вещи белорусского производства — от действительно достойных образцов до коллекций «бабушкиных трусов» — к сожалению, давно уже потеряли конкурентоспособность по цене. С одной стороны их теснит китайский ширпотреб, который завозят все кому не лень, с другой — не платящие налогов магазины-«тюбетейки», с третьей — секонд-хенды. Жители столицы и областных центров стараются за обновками съездить в Вильнюс или Белосток, жители райцентров — в областную «столицу» в секонд-хенд.

И только главе «Беллегпрома» потом приходится искать слова, чтобы объяснить Лукашенко и премьеру, почему предприятия госконцерна «сидят на картотеке», а рядовые белорусы предпочитают носить дешевое и китайское. Но объяснять сложно, а вот запретить интернет-торговлю хотя бы не новыми вещами — это куда проще.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда» — этими бессмертными словами наверняка можно будет подвести итог и нынешнего «творческого начинания». Потому что способы обхода запрета на онлайн-торговлю подержанными вещами заложены в самом проекте этого решения. Напомню, что запрет коснется ИП и юрлиц, тогда как физлица по-прежнему смогут продавать личные б/у вещи в интернете без ограничений.

Ну, вы поняли? Если запрет примут, нас ждет рождение целого пласта теневой торговли. В соцсетях и мессенджерах радикально вырастет количество продавцов секонд-хенда, а правоохранители получат отличную возможность еще больше людей привлекать по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». У «Беллегпрома» улучшится статистика, но не вырастет прибыль. Зато вырастут цены на секонд-хенд, но рискну предположить, что и после этого рядовой белорусский потребитель вряд ли активно переориентируется на покупку белорусской одежды.

В соцсетях и мессенджерах радикально вырастет количество продавцов секонд-хенда, а правоохранители получат отличную возможность еще больше людей привлекать по статье «Незаконная предпринимательская деятельность».

Что интересно, по словам участников розничного рынка, обоснование для запрета представители «Беллегпрома» буквально «притянули за уши». Потому что если соблюдать законодательство о торговле, то потребитель тут вполне защищен: он без труда может отказаться от покупки б/у товара через интернет-магазин, если товар по факту не соответствует зафиксированному описанию на сайте. В данном случае можно расторгнуть договор купли-продажи, т.к. продавец не выполнил требования и не указал дефекты или основные свойства товара. В правилах осуществления розничной торговли по образцам четко сказано: «Если при торговле по образцам покупателю не предоставлена возможность получить необходимую и достоверную информацию о товаре в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от приобретения товара без возмещения продавцу расходов, связанных с доставкой такого товара».

Но ведь это долго и муторно — разбирать конфликтные ситуации, да еще с непонятной выгодой для бюджета... Проще запретить и ждать, пока бюджет сам наполнится — когда все станут покупать «правильные» вещи от «правильных» предприятий в «правильных» магазинах.

А мне вспомнился 1992 год, когда в странах бывшего СССР просто взрывную популярность получила газета бесплатных объявлений «Из рук в руки». «Этих ваших интернетов» тогда и в помине не было, так что на долгие годы газета «Из рук в руки» стала синонимом «барахолки, в которой можно найти абсолютно все». Правда, демократия в то время была еще «молодая и неустоявшаяся», так что правительственным чиновникам и в голову не пришло запретить газету, чтобы люди пользовались только услугами государственных магазинов.

А вот если бы запретили в свое время «Из рук в руки», то, вполне возможно, и вся история постсоветского пространства пошла бы по другому руслу. Без шуток. И кто знает, может, сегодня руководители «Беллегпрома» и МАРТ, вводя запрет на б/у в Сети, как раз и видят себя вершителями истории?..

Вам тоже стало страшно?

Денис Лавникевич, officelife.media