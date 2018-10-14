Во Львове открыли Дом воина 14.10.2018, 9:02

Фото: rfe / rl

Он станет пространством для тех, кто защищает Украину на востоке страны.

Здание, которое более 27 лет занимал российский культурный центр, Львовский областной совет как собственник имущества передал украинским бойцам, предварительно отремонтировав помещения, сообщает «Радіо Свобода».

В Доме воина экспонируется часть частной коллекции львовянина, майдановца, участника боевых действий на Донбассе Владимира Правосудова. А это старинное оружие времен Наполеона, Первой и Второй мировой войн - пистолеты, пушки, винтовки, сабли, военная форма разных военных формирований.

В течение двух недель будут решены организационные вопросы и назначен руководитель. После здесь увеличат экспозицию, представят книги, фильмы, выставки о боевых действиях на Донбассе, о современных украинских героях.