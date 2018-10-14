Алексей Навальный вышел на свободу 1 14.10.2018, 9:14

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Политик провел под арестом 50 суток.

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника после 50 суток административного ареста за организацию протестных акций в столице РФ Москве. Об этом сообщает Навальный Live в Twitter.

Отмечается, что Навального встречали журналисты и несколько сотрудников его штаба. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и передал привет тем, кто до сих пор находится в регионах под арестом.

Также он заявил, что почти за два месяца его пребывания в спецприемнике российский режим "окончательно деградировал".

⚡️ Алексей Навальный на свободе!



«За те 50 дней, что я здесь сидел, мы увидели ещё много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли». pic.twitter.com/iUgWhz887R — Навальный LIVE (@navalnylive) 14 октября 2018 г.

На своей странице в Twitter Навальный также поприветствовал своих подписчиков.

Всем привет. Я скучал по вам. pic.twitter.com/6DJrwfZwzH — Alexey Navalny (@navalny) 14 октября 2018 г.

Напомним, в конце августа суд назначил Навальному арест за участие в акции Забастовка избирателей, которая прошла 28 января. Его задержали по пути на дачу и составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга), за что он отбыл 30 суток ареста в спецприемнике.

После этого полиция задержала оппозиционного активиста на выходе из спецприемника. 24 сентября Симоновский суд Москвы повторно приговорил Навального к 20 суткам ареста.