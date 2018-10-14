Сборная Гибралтара одержала первую победу в официальных матчах в своей истории 14.10.2018, 9:20

Команда переиграла Армению на выездном матче Лиги наций.

Сборная Гибралтара одержала первую в своей истории победу в официальном матче. В выездном поединке дивизиона "D" Лиги наций гибралтарцы обыграли команду Армении — 1:0. Викторию своей команде принес хавбек "Линкольн Сити" Джозеф Чиполина, который реализовал пенальти во втором тайме, сообщает pressball.by.

Армения — Гибралтар — 0:1

Гол: 0:1 — Чиполина (50, с пенальти).

Лига "D". Группа 4: Македония — 9 очков (3 игры), Лихтенштейн — 3 (3), Армения — 3 (3), Гибралтар — 3 (3).

В группе 1 сборная Грузии крупно обыграла команду Андорры, а латвийцы разошлись миром с командой Казахстана.

Грузия — Андорра — 3:0

Голы: 1:0 — Вако (33). 2:0 — Вако (84). 3:0 — Канкава (94+).

Удаление: Виейра (Андорра, 92+).

Латвия — Казахстан — 1:1

Голы: 0:1 — Зайнутдинов (16). 1:1 — Карасаускас (40).

Группа 1: Грузия — 9 (3), Латвия — 2 (3), Казахстан — 2 (3), Андорра — 2 (3).

В рамка Лиги "C" норвежцы одолели команду Словении — 1:0.

Норвегия — Словения — 1:0

Гол: 1:0 — Сельнес (50+).

Лига "С". Группа 3: Болгария — 6 (2), Норвегия — 6 (3), Кипр — 3 (2), Словения — 0 (3).