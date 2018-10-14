закрыть
14 октября 2018, воскресенье, 10:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Сборная Гибралтара одержала первую победу в официальных матчах в своей истории

  • 14.10.2018, 9:20

Команда переиграла Армению на выездном матче Лиги наций.

Сборная Гибралтара одержала первую в своей истории победу в официальном матче. В выездном поединке дивизиона "D" Лиги наций гибралтарцы обыграли команду Армении — 1:0. Викторию своей команде принес хавбек "Линкольн Сити" Джозеф Чиполина, который реализовал пенальти во втором тайме, сообщает pressball.by.

Армения — Гибралтар — 0:1

Гол: 0:1 — Чиполина (50, с пенальти).

Лига "D". Группа 4: Македония — 9 очков (3 игры), Лихтенштейн — 3 (3), Армения — 3 (3), Гибралтар — 3 (3).

В группе 1 сборная Грузии крупно обыграла команду Андорры, а латвийцы разошлись миром с командой Казахстана.

Грузия — Андорра — 3:0

Голы: 1:0 — Вако (33). 2:0 — Вако (84). 3:0 — Канкава (94+).

Удаление: Виейра (Андорра, 92+).

Латвия — Казахстан — 1:1

Голы: 0:1 — Зайнутдинов (16). 1:1 — Карасаускас (40).

Группа 1: Грузия — 9 (3), Латвия — 2 (3), Казахстан — 2 (3), Андорра — 2 (3).

В рамка Лиги "C" норвежцы одолели команду Словении — 1:0.

Норвегия — Словения — 1:0

Гол: 1:0 — Сельнес (50+).

Лига "С". Группа 3: Болгария — 6 (2), Норвегия — 6 (3), Кипр — 3 (2), Словения — 0 (3).


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников