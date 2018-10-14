Инфляция в Беларуси набирает обороты 1 14.10.2018, 9:32

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Фото: tut.by

Больше всего выросли цены на топливо, услуги высшего образования, связи и ЖКХ.

В сентябре 2018 года прирост потребительских цен составил 5,6% в годовом выражении, пишет officelife.media.

Повышение годовых темпов роста потребительских цен объясняется более интенсивной динамикой базовой инфляции, а также регулируемых цен и тарифов.

Годовая базовая инфляция в сентябре составила 3,9%. По мнению Нацбанка, основной фактор, определяющий динамику ценового индикатора, - это конъюнктурный шок на рынке мяса и мясопродуктов.

Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов увеличился до 10,8% (9,7% месяцем ранее), прежде всего, здесь сказался рост цен на топливо, услуги высшего образования и связи, а также ЖКХ.