Шварценеггер: Желаю Украине большого экономического бума 1 14.10.2018, 9:50

Арнольд Шварценеггер

Американский актер и политик выступил в Киеве.

Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер во время визита в Украину выразил надежду, что в стране установится мир, сообщает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".

"Очень приятно быть впервые в Киеве. Мои очень хорошие друзья Виталий и Владимир Кличко неоднократно приглашали меня в Киев. Виталий Кличко часто говорил: "Ты должен приехать в Киев, тебе понравится Киев". Наконец я здесь", – отметил он во время выступления на форуме Olerom Forum One.

Шварценеггер рассказал, что пообедал с мэром города Виталием Кличко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Они рассказали ему о вызовах, которые стоят перед Украиной и Киевом. "Надеюсь, в будущем в Украине установится мир. Я желаю вам большого экономического бума, и я бы хотел, чтобы вы стали членом Европейского союза, чтобы в стране улучшился уровень жизни. Я думаю, что Украина – потрясающая страна", – сказал Шварценеггер на пресс-конференции после выступления.

13 октября актер впервые приехал в Украину.