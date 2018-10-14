Шварценеггер: Желаю Украине большого экономического бума

Шварценеггер: Желаю Украине большого экономического бума1
- 14.10.2018, 9:50
Американский актер и политик выступил в Киеве.
Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер во время визита в Украину выразил надежду, что в стране установится мир, сообщает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".
"Очень приятно быть впервые в Киеве. Мои очень хорошие друзья Виталий и Владимир Кличко неоднократно приглашали меня в Киев. Виталий Кличко часто говорил: "Ты должен приехать в Киев, тебе понравится Киев". Наконец я здесь", – отметил он во время выступления на форуме Olerom Forum One.
Шварценеггер рассказал, что пообедал с мэром города Виталием Кличко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Они рассказали ему о вызовах, которые стоят перед Украиной и Киевом. "Надеюсь, в будущем в Украине установится мир. Я желаю вам большого экономического бума, и я бы хотел, чтобы вы стали членом Европейского союза, чтобы в стране улучшился уровень жизни. Я думаю, что Украина – потрясающая страна", – сказал Шварценеггер на пресс-конференции после выступления.
13 октября актер впервые приехал в Украину.