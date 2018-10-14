Активистка «Матерей 328» объявила голодовку 2 14.10.2018, 9:58

Марина Мацулевич

Фото: facebook.com

Марина Мацулевич призвала белорусов встать на защиту Конституции от беспредела властей.

Участница движения «Матери 328» объявила однодневную голодовку в День матери

Об этом Марина Мацулевич сообщила в своем «Фейсбуке»:

- Женщина считает, что следователи сфальсифицировали дело против ее сына, который уже больше года сидит за решеткой. Молодого человека осудили на 14 лет заключения по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса за незаконный сбыт наркотиков.

Сегодня, в День Матери, я объявляю однодневную голодовку. Я знаю, что мой сын осужден незаконно. Что уже больше года назад по закону нашей страны, он должен был быть освобожден из под стражи, но из-за того, что следователь имеет предвзятое отношение , неправильно оформил документы, а тем, кто его покрывает начхать на законы, этого пока не произошло.

Они сами стали преступниками. Они не понимают разницу между виновен, искупил вину, закон, законность. Конечно от несправедливости в отношении сына и других людей в нашей стране, я страдаю, я очень страдаю я понимаю, как сейчас страдает мой сын, другие незаконно осужденные, осознавая всю дикость, которая происходит в нашей стране.

Я жду ответов, от правоохранительных органов, я знаю, что закон на нашей стороне.

Я сегодня голодаю в поддержку всех заключённых, которых осудили незаконно.

В поддержку заключённых, которые в наше время находятся в нашей стране в концлагерях, в нечеловеческих условиях.

В поддержку нашего Конституционного строя, в надежде, что найдутся люди, которые встанут на его защиту и остановят этот беспредел, который происходит в нашей стране.