Случчанка получила семь профессий – и ей этого мало

Случчанка получила семь профессий – и ей этого мало2
- 14.10.2018, 10:20
Белоруска не хотела всю жизнь работать кондуктором.
Наталье Романовской 41 год. Женщина работает билетным кассиром на автовокзале и на полставки в социальной службе. Ещё у Натальи открыты все водительские категории, кроме «Е». В беседе с корреспондентом «Кур'ера» Наталья рассказала, для чего ей семь не связанных друг с другом профессий, с какими трудностями сталкивалась во время обучения и как 10 лет ждала повышения по службе.
Ещё в школе Наталья освоила профессию швеи-мотористки на занятиях по УПК. Сразу после школы в 1994 году подала документы в Слуцкое ПТУ перерабатывающей промышленности на мастера молочного производства. Но девушке не понравилась эта профессия. Через год она забрала свидетельство о базовом образовании и стала искать работу.
Работа кондуктора и желание учиться
Наталья устроилась кондуктором в автопарк. Было тяжело. Первая смена начиналась в три часа ночи, вторая заканчивалась в час ночи. Через пару месяцев Наталья привыкла к графику.
В 1997 году от первого брака у Натальи родилась дочь. Когда девочке было 10 месяцев, пара развелась. Через полгода Наталья вышла на работу. Дочь оформила в круглосуточную группу детского сада. Скоро Наталья познакомилась с Николаем. Молодые люди стали жить вместе. Девушка рассказала возлюбленному о своём стремлении учиться.
«Я не хотела всю жизнь работать кондуктором и решила доказать самой себе, что могу получить нормальную профессию. Я работала в транспортной сфере, поэтому рассматривала образование только в этом направлении. Но в меня никто не верил. Даже моя мама спрашивала, зачем мне это нужно. Поэтому решение пришлось принимать самой», — рассказывает собеседница.
О первом образовании
Будучи беременной вторым ребёнком, девушка подала документы в Бобруйский транспортный колледж на заочное отделение. Учёба длилась три года. Во время сессии девушка жила в общежитии колледжа. После рождения дочери пришлось взять академический отпуск на полгода. В то время Николай нигде не работал, денег не хватало. Из-за частых скандалов пара рассталась. Старшей дочери тогда было 4,5 года, а младшей — почти два.
Наталья продолжила учёбу. Колледж больше не предоставлял общежития, и жильё пришлось снимать. В Слуцке за детьми смотрела мама Натальи. Чтобы ей помочь, иногда приходилось брать младшую дочь с собой. Девушка заранее договаривалась с хозяйкой, чтобы та присматривала за девочкой.
В 2003 году Наталья получила диплом техника по организации перевозок и движения пассажиров на автомобильном транспорте. Она подала копию диплома в отдел кадров автопарка и ждала, когда ей предложат место билетного кассира на вокзале.
О водительском удостоверении
Ещё на занятиях в Бобруйске Наталья прошла курс правил дорожного движения. Для получения водительского удостоверения категорий «АМ» и «B» нужно было нанять инструктора в Слуцке, освоить вождение и сдать экзамен в ГАИ. Наталья не упустила этот шанс, ведь права обходились в три раза дешевле. В скором времени Наталья купила себе автомобиль.
Про упущенный шанс и важные события
В 2008 году в Слуцке шёл набор студентов на заочную форму обучения в филиал Московской академии экономики и права. Наталья решила отучиться на юриста и подала документы в академию. Через год филиал переехал в Смоленск. Наталья не могла позволить себе ездить на учёбу и забрала документы. За обучение отдала около 900 рублей.
Только в 2013 году ей предложили место кассира на автовокзале. С момента подачи документов в отдел кадров прошло 10 лет. В этом же году Наталья вышла замуж за Александра, который работал в автопарке водителем автобуса. А ещё она устроилась на полставки в социальную службу и захотела стать водителем автобуса.
Наталья со школы мечтала водить автомобиль. Но желание стать водителем автобуса появилось лишь пять лет назад. Фото предоставлено героем.
«Я прошла обучение от автопарка. Получила категории „D“ и „С“. Но мой супруг отбил всё желание работать водителем после того, как он рассказал, какая на нём ответственность», — рассказывает Наталья.
Новые достижения
Будучи кассиром, девушка не остановилась на поиске профессии по душе. Для себя выбрала специальность парикмахера. Супруг и родные не поддержали её, но Наталья не удивлялась такой реакции.
«Я и раньше стригла свою маму и дочерей. Иногда муж просил постричь его „под ноль“. Конечно, было понятно, что до профессионала мне очень далеко. Хотелось научиться правильно стричь и делать причёски. Представляла, что когда-нибудь буду крутым мастером», — рассказывает девушка.
В 2016 году она записалась на курсы центра «Лидер» в Слуцке. Хотя рассматривала курсы в центре занятости и в Минске. Наталья выбрала именно эти курсы, потому что ей понравился подход педагогов и администрации. Во внимание принимали занятость и рабочий график человека, что в первую очередь привлекло внимание девушки. Во время обучения понравился подход мастера. Она доступно подавала информацию, хорошо помогала во время практики. За учёбу, материалы и инструменты, которые каждый ученик покупает сам для себя, Наталья отдала чуть более 500 рублей. Спустя три месяца обучения Наталья почувствовала себя настоящим парикмахером.
Родные и друзья теперь смотрят на её увлечение иначе. Сами просят постричь или уложить волосы к празднику. Денег за свою работу Наталья не берёт. Но постоянно тренируется с помощью видеоуроков, оттачивая мастерство на своих дочерях. Девушка мечтает в будущем открыть салон красоты.
К своему дню рождения девушка купила фотоаппарат. Такой подарок стал поводом получить новую профессию. Фото предоставлено героем.
Очередная освоенная профессия
В этом году Наталья сделала себе подарок, о котором мечтала уже несколько лет. Она оформила в рассрочку фотокамеру за 1050 рублей. Стимулом к обучению стало желание зарабатывать с помощью фотографии, и она записалась на курсы фотографа в Минске. В течение двух месяцев Наталья ездила на учёбу, которая обошлась ей в 300 рублей. Родным ничего не говорила.
«Чтобы моего отсутствия никто не заметил, я ездила в Минск и обратно. Однажды на одном из завершающих занятий супруг мне позвонил. Я шёпотом сказала, что нахожусь на уроке. Саша ругался, а я сказала, что скоро получу диплом. Муж с иронией спросил тогда, что будет следующим», — смеётся собеседница.
Девушка утверждает, что после курсов у неё поменялось восприятие мира. Старается это передать окружающим через свои работы.
И это не предел
Наталья не собирается останавливаться на достигнутом.
«Ни об одном из своих образований я не жалею. В наше время всё пригодится. Живу по принципу „Багаж знаний плечи не жмёт“. Хочу скоро записаться на курсы по изучению иностранного языка. Но пока не определилась, какого именно», — говорит Наталья.