Случчанка получила семь профессий – и ей этого мало 2 14.10.2018, 10:20

Фото: kurjer.info

Белоруска не хотела всю жизнь работать кондуктором.

Наталье Романовской 41 год. Женщина работает билетным кассиром на автовокзале и на полставки в социальной службе. Ещё у Натальи открыты все водительские категории, кроме «Е». В беседе с корреспондентом «Кур'ера» Наталья рассказала, для чего ей семь не связанных друг с другом профессий, с какими трудностями сталкивалась во время обучения и как 10 лет ждала повышения по службе.

Ещё в школе Наталья освоила профессию швеи-мотористки на занятиях по УПК. Сразу после школы в 1994 году подала документы в Слуцкое ПТУ перерабатывающей промышленности на мастера молочного производства. Но девушке не понравилась эта профессия. Через год она забрала свидетельство о базовом образовании и стала искать работу.

Работа кондуктора и желание учиться

Наталья устроилась кондуктором в автопарк. Было тяжело. Первая смена начиналась в три часа ночи, вторая заканчивалась в час ночи. Через пару месяцев Наталья привыкла к графику.

В 1997 году от первого брака у Натальи родилась дочь. Когда девочке было 10 месяцев, пара развелась. Через полгода Наталья вышла на работу. Дочь оформила в круглосуточную группу детского сада. Скоро Наталья познакомилась с Николаем. Молодые люди стали жить вместе. Девушка рассказала возлюбленному о своём стремлении учиться.

«Я не хотела всю жизнь работать кондуктором и решила доказать самой себе, что могу получить нормальную профессию. Я работала в транспортной сфере, поэтому рассматривала образование только в этом направлении. Но в меня никто не верил. Даже моя мама спрашивала, зачем мне это нужно. Поэтому решение пришлось принимать самой», — рассказывает собеседница.

О первом образовании

Будучи беременной вторым ребёнком, девушка подала документы в Бобруйский транспортный колледж на заочное отделение. Учёба длилась три года. Во время сессии девушка жила в общежитии колледжа. После рождения дочери пришлось взять академический отпуск на полгода. В то время Николай нигде не работал, денег не хватало. Из-за частых скандалов пара рассталась. Старшей дочери тогда было 4,5 года, а младшей — почти два.

Фото: kurjer.info

Наталья продолжила учёбу. Колледж больше не предоставлял общежития, и жильё пришлось снимать. В Слуцке за детьми смотрела мама Натальи. Чтобы ей помочь, иногда приходилось брать младшую дочь с собой. Девушка заранее договаривалась с хозяйкой, чтобы та присматривала за девочкой.

В 2003 году Наталья получила диплом техника по организации перевозок и движения пассажиров на автомобильном транспорте. Она подала копию диплома в отдел кадров автопарка и ждала, когда ей предложат место билетного кассира на вокзале.

О водительском удостоверении

Ещё на занятиях в Бобруйске Наталья прошла курс правил дорожного движения. Для получения водительского удостоверения категорий «АМ» и «B» нужно было нанять инструктора в Слуцке, освоить вождение и сдать экзамен в ГАИ. Наталья не упустила этот шанс, ведь права обходились в три раза дешевле. В скором времени Наталья купила себе автомобиль.

Про упущенный шанс и важные события

В 2008 году в Слуцке шёл набор студентов на заочную форму обучения в филиал Московской академии экономики и права. Наталья решила отучиться на юриста и подала документы в академию. Через год филиал переехал в Смоленск. Наталья не могла позволить себе ездить на учёбу и забрала документы. За обучение отдала около 900 рублей.

Только в 2013 году ей предложили место кассира на автовокзале. С момента подачи документов в отдел кадров прошло 10 лет. В этом же году Наталья вышла замуж за Александра, который работал в автопарке водителем автобуса. А ещё она устроилась на полставки в социальную службу и захотела стать водителем автобуса.

Фото: kurjer.info

Наталья со школы мечтала водить автомобиль. Но желание стать водителем автобуса появилось лишь пять лет назад. Фото предоставлено героем.

«Я прошла обучение от автопарка. Получила категории „D“ и „С“. Но мой супруг отбил всё желание работать водителем после того, как он рассказал, какая на нём ответственность», — рассказывает Наталья.

Новые достижения

Будучи кассиром, девушка не остановилась на поиске профессии по душе. Для себя выбрала специальность парикмахера. Супруг и родные не поддержали её, но Наталья не удивлялась такой реакции.

«Я и раньше стригла свою маму и дочерей. Иногда муж просил постричь его „под ноль“. Конечно, было понятно, что до профессионала мне очень далеко. Хотелось научиться правильно стричь и делать причёски. Представляла, что когда-нибудь буду крутым мастером», — рассказывает девушка.

В 2016 году она записалась на курсы центра «Лидер» в Слуцке. Хотя рассматривала курсы в центре занятости и в Минске. Наталья выбрала именно эти курсы, потому что ей понравился подход педагогов и администрации. Во внимание принимали занятость и рабочий график человека, что в первую очередь привлекло внимание девушки. Во время обучения понравился подход мастера. Она доступно подавала информацию, хорошо помогала во время практики. За учёбу, материалы и инструменты, которые каждый ученик покупает сам для себя, Наталья отдала чуть более 500 рублей. Спустя три месяца обучения Наталья почувствовала себя настоящим парикмахером.

Родные и друзья теперь смотрят на её увлечение иначе. Сами просят постричь или уложить волосы к празднику. Денег за свою работу Наталья не берёт. Но постоянно тренируется с помощью видеоуроков, оттачивая мастерство на своих дочерях. Девушка мечтает в будущем открыть салон красоты.

К своему дню рождения девушка купила фотоаппарат. Такой подарок стал поводом получить новую профессию. Фото предоставлено героем.

Очередная освоенная профессия

В этом году Наталья сделала себе подарок, о котором мечтала уже несколько лет. Она оформила в рассрочку фотокамеру за 1050 рублей. Стимулом к обучению стало желание зарабатывать с помощью фотографии, и она записалась на курсы фотографа в Минске. В течение двух месяцев Наталья ездила на учёбу, которая обошлась ей в 300 рублей. Родным ничего не говорила.

«Чтобы моего отсутствия никто не заметил, я ездила в Минск и обратно. Однажды на одном из завершающих занятий супруг мне позвонил. Я шёпотом сказала, что нахожусь на уроке. Саша ругался, а я сказала, что скоро получу диплом. Муж с иронией спросил тогда, что будет следующим», — смеётся собеседница.

Девушка утверждает, что после курсов у неё поменялось восприятие мира. Старается это передать окружающим через свои работы.

И это не предел

Наталья не собирается останавливаться на достигнутом.

«Ни об одном из своих образований я не жалею. В наше время всё пригодится. Живу по принципу „Багаж знаний плечи не жмёт“. Хочу скоро записаться на курсы по изучению иностранного языка. Но пока не определилась, какого именно», — говорит Наталья.