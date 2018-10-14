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Мировое производство биотоплива увеличится на 11%

  • 14.10.2018, 10:24

Эпоха нефти и газа уходит в прошлое.

По прогнозам экспертов Oil World, мировое производство биотоплива в 2018 г. продолжит повышательную тенденцию предыдущих годов и может увеличиться до 39,9 млн т, что на 11% превышает показатель 2017 г. (35,8 млн т).

Об этом сообщает «АПК-Информ».

Как уточняется, рост выработки биотоплива на 4 млн т в т. г. может быть обусловлен высоким предложением растительных масел, в частности пальмового масла, на мировом рынке, что, в свою очередь, способствовало установлению конкурентных цен на энергетическом мировом рынке. Помимо этого, повышение доли биодизеля в топливе в ключевых странах, в частности в Бразилии, где в марте т.г. данный показатель был повышен до 10%, также способствует наращиванию производства биотоплива.

Учитывая снижение уровня потребления растительных масле в Индии и Китае, увеличение объемов выработки биотоплива позволит сократить избыточные запасы растительных масел в т.г.

Стоит отметить, что рост производство биодизеля в 2018 г. ожидается в США — до 6,85 млн т (+0,75 млн т в год), Бразилии — до 4,65 (+0,9) млн т и Индонезии — до 4,9 млн т (+2 млн т в год).


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