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Покров: что можно и что нельзя делать 14 октября

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  • 14.10.2018, 10:31

Сегодня православные отмечают очень важное торжество.

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается в православии 14 октября. Ни для кого не секрет, что это очень важное торжество. Во-первых это один из двунадесятых праздников – 12 самых главных церковных праздников в году, а мало того, Покров – последнее такое торжество в году, пишет from-ua.com.

Совершенно не удивительно, что в религиозный праздник есть определенные запреты, ведь верующие люди боятся сделать что-то не так в важное торжество.

Запреты в Покров

Запретов в Покрову не так то и много, но все они достаточно строги и обязательны. Конечно, говорить о каком-то конкретном наказании, если вы их нарушите, мы не можем. Но разве захочет верующий человек гневить Святых в такой праздник.

Во-первых, конечно, хорошая новость для самых ленивых: мало того, что Покрова из-за того, что это еще и День защитника Украины, выходной день, так еще и работы по дому делать запрещено: стирать, убирать, мыть полы, гладить, а тем более шить и вязать категорически запрещено. День лучше провести в кругу семьи, а в первой половине дня обязательно сходить в церковь и попасть на праздничную литургию.

Конечно, на Покров нельзя ни с кем ругаться, сквернословить, даже голос повышать. Этот праздник считается очень светлым, поэтому вы должны постараться провести его в максимально хорошем настроении и радовать всех остальных. Особенно ваших близких людей. Кстати, причина такого правила для нас осталась загадкой, но считается, что на важные темы в первой половине дня говорить нельзя, только вечером.

Ну и плохие новости для незамужних девушек. В этот день нельзя отказывать сватам. Приметы гласят, что если она это сделает, то три ближайших года она точно не найдет себе мужа. Хотя для кого-то это только в радость.

А так же в Покрову Пресвятой Богородицы нельзя занимать деньги и давать их в долг соответственно. Считается, что из-за этого может прекратиться дружба, или же любые другие отношения. Поэтому лучше потерпеть хотя бы день.

Кроме этого, если у вас все-таки есть какие-то неотложные и очень важные дела, то их нужно выполнять максимально добросовестно и ни в коем случае не халтурить.

Но в любом случае просто стоит помнить о том, что Покрова – это не день, когда чего-то нельзя. Это день, который нужно посвятить вере, Богу, себе, своим близким, провести 24 часа максимально хорошо. Постарайтесь сходить в церковь, поставить свечи, помолиться, попросить защиты для себя и своих близких.


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