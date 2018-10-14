Ингушетия: «Спящие» земельные вопросы могут разрушить РФ 14.10.2018, 10:38

Ингушские активисты предупредили о волне территориальных конфликтов.

11 октября, в редакции телеканала "Дождь" прошёл круглый стол, на котором обсудили ситуацию с границей между Чечнёй и Ингушетией.

Выступали председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, представитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Танзила Дзаурова и адвокат Калой Ахильгов, сообщает Кавказ. Реалии.

Чемурзиев рассказал, что до подписания соглашения от 26 сентября о передаче Чечне территории Ингушетии, они получали информацию от людей во власти о том, что идут какие-то переговоры по передаче земли. В связи с этим, по словам общественника, они публично начали задавать вопросы главе Ингушетии.

"Нам отвечали, что переживать не стоит, истерию разжигают блогеры. Глава республики говорил: 'Давайте, мы дождемся 9 сентября'. Это был день, когда депутаты проголосовали за нового старого руководителя республики. После этого через пару недель, 26 сентября, он неожиданно подписывает соглашение, по которому передает соседней республике почти 10% нашей территории. И после этого все началось", – рассказал председатель организации.

По его словам, на митинге в Магасе уже начались гонения - власти пытаются арестовать активистов, а в отношении организатора и соорганизатора митинга возбуждены уголовные дела по ст. 319 УК "Оскорбление представителя власти". В рамках этих дел, по его словам, выписаны постановления о проведении обысков.

Чемурзиев рассказал об увольнении замминистра внутренних дел Ингушетии. "По нашей информации ему ставят в вину то, что он не дал команду ингушским правоохранителям разогнать митинг в первые дни, то есть за бездействие", – рассказал он.

По мнению Ахильгова, в ситуации с подписанием соглашения о передаче территории, апеллировать к закону не приходится: "От юридических фактов никуда не денешься. Если мы хотим отторгнуть территорию от одного субъекта к другому или изменить границу муниципального образования, то мы обязаны спросить жителей, которые проживают на территории этого субъекта. И если жители говорят: 'да, мы согласны', то пожалуйста, делайте".

Юрист рассказал, что на депутатов, которые проголосовали против соглашения, оказывается давление. По его данным некоторые их них уже обратились в Генеральную прокуратуру, в Верховный и Конституционные суды России. "Но мы прекрасно понимаем, что никакая Генеральная прокуратура не пойдет против решения, принятого системой", – уверен юрист.

По мнению Чемурзиева, реализация соглашения должна быть приостановлена, иначе, по его мнению, это может разбудить другие "спящие" земельные вопросы на Кавказе.

"Если принимать логику чеченской стороны, то можно поднять карты и узнать, что Моздок (Моздокский район Северной Осетии – прим. ред.) принадлежал Ставропольскому краю, что Кизлярский район тоже принадлежал Ставропольскому краю, который сейчас принадлежит Дагестану. Я хочу сказать, что этот прецедент может привести к тому, что откроется ящик Пандоры и такие спящие конфликты начнут просыпаться один за другим и федеральная власть не будет успевать реагировать на это. Сегодня этот конфликт можно остановить одним волевым решением, когда таких конфликтов будет много, федеральная власти мирно решить этот вопрос не сможет", – уверен общественник.

Как писал "Кавказ.Реалии", во время этого круглого стола у здания телеканала дежурили сотрудники полиции. Корреспондент "Кавказ.Реалии" заметил недалеко от здания телеканала два полицейских автобуса, а во время круглого стола сотрудники полиции даже заходили в помещение телестудии.