БГК исполнил мечту 14.10.2018, 10:53

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В Брест приехала «Барселона».

– Мы давно хотели получить в соперники «Барселону», чтобы показать ее брестским зрителям, – первые слова спортивного директора БГК Павла Башкина после жеребьевки нового сезона гандбольной Лиги чемпионов, пишет tribuna.com.

БГК в главном европейском турнире выступает пятый год кряду, но с каталонской командой пока не пересекался. Прямо сейчас «Барселона» не лучшая команда мира, но бренд мощнейший. Ведь гандбольная команда – часть известнейшего футбольного клуба (официальное название – Seccio d’Handbol del Futbol Club Barcelona). И эмблема, вне зависимости от вида спорта, у команд «Барселоны» одна – ее знают все.

К слову, привезти «Барселону» в Брест очень хотел и основатель БГК Александр Мешков.

– Группа у нас интересная. Не хватает только «Барселоны». Я очень хотел, чтобы была «Барселона», но не повезло, – говорил он год назад.

В Брест в последнее время часто заглядывают звезды мировой величины – вспомним приезд Диего Марадоны. Но если сделать селфи с аргентинцем простому человеку было нереально, то игроки «Барселоны» не отказывали никому. Десятки детей и взрослых после матча просили игроков о фото – такого интереса к гостевой команде не было замечено никогда. Все же гандболисты – не футболисты, но детишки все равно были счастливы.

Матч БГК и «Барселоны» собрал полные трибуны – 3740 человек. При стоимости билетов от восьми рублей, кстати. Немало – квиток на футбольную сборную в Минске можно купить в четыре раза дешевле. Для брестчан это первый sold out в новом сезоне. Кстати, средняя посещаемость БГК по итогам трех стартовых матчей Лиги чемпионов лучшая в истории – 3513 зрителей.

Приезд «Барселоны» стал для Бреста событием. Гуляния организовали у спорткомплекса «Виктория». Маскот-зубр танцевал с болельщиками. На сцене выступали ди-джей и кавер-бэнд «Мандарины», который исполнил хиты типа «Хали-гали» и «Ау». Каждый обладатель «Шкоды» мог получить подарок (нужно было всего лишь показать документы на авто). Отдыхать можно было с пивом – за пол-литра просили всего 2 рубля.

Бросились в глаза еще две новинки. «Беларусь 5» впервые оборудовал мини-студию у самой плошадки. Ее гостем стал Сергей Рутенко – бывшая звезда «Барселоны».

Первый тайм радовал зрителей. БГК играл с грандом на равных – команды завершили половину со счетом 14:15. В некоторые моменты Брест даже смотрелся лучше. Например, когда брестчане, уступая 6:8, забили четыре мяча подряд. Эмоции непередаваемые!

Во второй половине что-то пошло не так. При терпимом счете 19:21 в пользу каталонцев БГК пропустил четыре гола подряд – и стало понятно, что хозяевам в этот вечер ничего не светит. Итоговая разница составила «-8» – приятного мало. Разве что удивили болельщики: массового досрочного ухода с трибун не наблюдалась. А после игры некоторые подходили к раздевалке и поддерживали команду: «Ничего страшного, мы в вас все равно верим».

В микст-зоне игроки БГК терялись, когда журналисты просили их объяснить причины поражений.

– Откровенно говоря, не знаю, что случилось, – говорит вратарь Иван Мацкевич. – Во втором тайме мы провели провальный отрезок, когда за пять минут потеряли все, что удерживали в первом. Наверное, больше вопросов к нападению. Но пока тяжело говорить конкретно. Мы проведем работу над ошибками и, надеюсь, таких эпизодов больше не будет.

Вид Потеко вышел к журналистам более уверенным. Говорил, что грядущим соперникам стоит опасаться БГК.

– В первом тайме мы действовали так, как договорились в раздевалке. В защите хорошо работали плюс забрасывали. А во второй половине провели плохой отрезок, когда пропустили четыре мяча подряд. Возможно, после этого испугались соперника и зацепиться не смогли. Но знайте: мы можем победить любую команду в группе. Думаю, уже с «Вардаром» мы забросим минимум на один мяч больше соперника, – сказал Потеко.

Напомним, БГК в нынешнем сезоне попал в группу смерти. Чтобы пройти в плей-офф, нужно занимать хотя бы шестое место из восьми. Однако конкуренты отдавать место в нокаут-раунде брестчанам явно не планируют.

– «Барселона» – 9-кратный победитель Лиги чемпионов. Девять сезонов подряд выходит в плей-офф.

– «Вардар» два последних года участвует в Финале четырех. В сезоне-2016/17 взял трофей.

– «Райн Левен» – дважды чемпион Германии за последние три года.

– «Веспрем» – гранд из Венгрии, который БГК пока ни разу не побеждал.

– «Монпелье» – действующий победитель Лиги чемпионов (который, правда, начал сезон с четырех поражений кряду).

Польский «Виве» и шведский «Кристианстад» – соперники не слабее БГК, в матчах с которыми брестчанам придется выгрызать очки. Пока что брестчане идут шестыми, опережая «Монпелье» и шведов.

К слову, Иван Мацкевич жеребьевку тяжелой не считает. Даже когда о ней спросили спустя пару минут после поражения от «Барселоны».

– Действительно, группа тяжелая. Здесь нет проходных команд. Но дело не в жеребьевке: во второй восьмерке такая же ситуация. Это элита европейского гандбола, слабых соперников нет.