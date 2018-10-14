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В Польше растет количество обеспеченных людей

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  • 14.10.2018, 10:59
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Показатели бедности будут и далее снижаться.

«Стоит ожидать, что в следующих годах показатель бедности, особенно крайней, будет далее снижаться». Так оценил ситуацию в Польше вице-министр семьи, труда и социальной политики Бартош Марчук, сообщает «Радио Польша».

«Принимая во внимание то, что программа 500+ будет продолжаться, появятся новые правительственные программы, такие, как «Хороший старт», что появятся решения о повышении часовой рабочей ставки, что уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня, что наблюдается рост заработных плат на 7,5%, а также то, что правительство ведет смелую социальную политику, которая должна позволить совмещать профессиональные и семейные обязанности – речь идет, в частности, о программе «Малыш+», стоит ожидать того, что показатель бедности, особенно крайней, будет и далее снижаться», - подчеркнул вице-министр Марчук.

Заместитель министра семьи, труда и социальной политики отметил, что он бы хотел, чтобы в Польше не было детей, которые бы жили в условиях крайне бедности.

«Я верю, что при проводимой правительством политике, социальной и экономической, удастся это сделать на протяжение не десятилетий, а в ближайшей перспективе», - сказал Бартош Марчук.

Показатель уровня бедности значительно снизился после введения программы «500+». В 2015 году в Польше было около 700 тысяч детей, проживающих в условиях крайней бедности, в 2017 – более 300 тысяч.


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