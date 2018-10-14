Самолеты в Минск прибывают с опозданием 2 14.10.2018, 11:04

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Задержка ряда авиарейсов связана с погодными условиями.

Задерживается прибытие ряда рейсов в Национальный аэропорт Минск, сообщается на онлайн-табло аэропорта, передает tut.by.

По табло прилетов столичного аэропорта видно, что на несколько часов задерживаются рейсы «Белавиа» и других перевозчиков из Москвы, Киева, Запорожья, Астаны и Вильнюса.

Пользовали сообщают, что задержки связаны с погодными условиями.

В справочной Национального аэропорта Минск отказались от комментариев и направили в пресс-службу, с которой пока не удалось связаться.