Самолеты в Минск прибывают с опозданием

Самолеты в Минск прибывают с опозданием2
- 14.10.2018, 11:04
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Задержка ряда авиарейсов связана с погодными условиями.
Задерживается прибытие ряда рейсов в Национальный аэропорт Минск, сообщается на онлайн-табло аэропорта, передает tut.by.
По табло прилетов столичного аэропорта видно, что на несколько часов задерживаются рейсы «Белавиа» и других перевозчиков из Москвы, Киева, Запорожья, Астаны и Вильнюса.
Пользовали сообщают, что задержки связаны с погодными условиями.
В справочной Национального аэропорта Минск отказались от комментариев и направили в пресс-службу, с которой пока не удалось связаться.