закрыть
14 октября 2018, воскресенье, 15:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Самолеты в Минск прибывают с опозданием

2
  • 14.10.2018, 11:04
  • 1,907

Задержка ряда авиарейсов связана с погодными условиями.

Задерживается прибытие ряда рейсов в Национальный аэропорт Минск, сообщается на онлайн-табло аэропорта, передает tut.by.

По табло прилетов столичного аэропорта видно, что на несколько часов задерживаются рейсы «Белавиа» и других перевозчиков из Москвы, Киева, Запорожья, Астаны и Вильнюса.

Пользовали сообщают, что задержки связаны с погодными условиями.

В справочной Национального аэропорта Минск отказались от комментариев и направили в пресс-службу, с которой пока не удалось связаться.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников