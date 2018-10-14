Как выглядит дедлайн в разных культурах 14.10.2018, 11:46

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Дедлайны сопровождают нас с детства.

Но вряд ли в третьем классе мы задумываемся, что контрольная по итогам четверти может называться этим английским словом.

Да и студенты, которые, как известно, живут весело от сессии до сессии, редко воспринимают очередную зачетную неделю как важный дедлайн. Это потом у многих начинает все гореть и дымиться — проекты, сроки, договоренности... Считается, что в России с дедлайнами все традиционно не очень — возможно, потому у нас и слова-то такого раньше не было, пишет РБК.

Слово это, кстати, пришло из Америки времен Гражданской войны. По крайней мере, по одной из версий мертвая линия — круг на земле, куда загоняли военнопленных. Круг запрещалось покидать — в противном случае по пленникам открывали огонь.

Возможно, дело не только в по-иному устроенной системе образования, но и в исторической памяти. Так или иначе, в вузах США студенты живут не от сессии до сессии, а куда больше внимания уделяют планомерным успехам во время семестра. Вообще на Западе время предпочитают считать чем-то линейным, время — это ограниченный ресурс. Человек Запада — человек структуры. Его жизнь поделена на промежуточные сроки и цели. Сорванный дедлайн на Западе — демонстрация нехватки компетенций или этики. И непонятно, что для сотрудника западной корпорации хуже.

На Востоке время — нечто цикличное и бесконечное. Там важнее находиться в гармонии, чем успеть из точки А в точку Б быстрее, выше и сильнее. Это не значит, что там совсем никто не работает. Но в Индии соблюдение сроков — одна из задач в контексте прочих равных.

А если вы собираетесь работать с Японией, заложите время на коллективное обсуждение проекта японцами. Там очень важно прийти к коллективному общему знаменателю, поэтому на письмо в день его получения вам вряд ли станут отвечать.

Кстати, неравномерное отношение ко времени может встречаться в одной стране, но в разных культурах: так, бельгийские фламандцы максимально пунктуальны и ответственны, а бельгийским французам гораздо важнее креативность и возможность внутренних коммуникаций, время для них отходит на второй план.

Плохо сочетается с представлением о капиталистической цене времени на Западе и испанская сиеста.

А вот к культуре чек-апов прогрессивные страны Востока и Запада относятся похоже. Чек-апы — плановые медицинские обследования всего организма. Идея чек-апа похожа на советскую диспансеризацию, когда раз в год обследовался весь организм. Но россияне этой идеей пренебрегают. А вот в «русской» Европе, например в Прибалтике, — уже нет. Там, как в большинстве стран Запада, плановые чек-апы проходят раз в год.