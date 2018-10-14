Украинки получили равные с мужчинами возможности в военной карьере 1 14.10.2018, 12:15

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Перед подписанием указа Порошенко впервые присвоил женщине звание генерал-майора.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о равных возможностях для мужчин и женщин в армии.

Об этом глава украинского государства заявил 14 октября, выступая перед учащимися Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает корреспондент "ГОРДОН".

"День защитника… это не гендерный праздник. Уже больше не будут поздравлять, только потому, что он мальчик. Нужно быть защитником. И 55 тыс. женщин, которые служат и воюют в составе Вооруженных сил Украины, являются ярким тому подтверждением. Позавчера я подписал закон об обеспечении равных возможностей во время прохождения военной службы. Мы отменяем необоснованные ограничения по поводу службы женщин в военном запасе и прохождения ними военных сборов", – заявил президент Украины .

По его словам, закон закрепляет принцип, согласно которому женщины получают равный доступ с мужчинами к должностям в армии и военным званиям.

Глава украинского государства накануне своим указом впервые присвоил женщине генеральское звание.

Первой украинкой, получившей звание генерал-майора, стала начальник военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей.

"Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Шугалей Людмиле Николаевне – начальнику военно-медицинского управления Службы безопасности Украины", – сказано в тексте указа.