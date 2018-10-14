Мать пятерых детей: Вся зарплата уходила на кредит 14.10.2018, 12:27

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Жительница Барановичского района рассказала о том, почему ей не нужны ордена от государства.

37-летняя жительница агрогородка Жемчужный Барановичского района Наталья Куликова рассказала Intex-press, каково это – быть многодетной мамой, как проходит ее будний день и сколько литров супа она варит на семью.

– Наталья, вы мечтали о большой семье?

– Я сама родилась в многодетной семье, где кроме меня были две сестры и брат. Жили мы дружно, помогали друг другу. И еще ребенком я решила, что в будущем у меня будет такая же большая и дружная семья.

В 18 лет познакомилась со своим первым мужем Виталием. Через год мы поженились, у нас родился сын Сергей. Но в тот момент я даже не предполагала, что через семнадцать лет в моей семье будут звучать голоса четырех сыновей и одной дочки.

Спустя год родился Алексей. Дети стали для меня лучиками солнца. А вот отношения с мужем не складывались. Он часто устраивал скандалы, поднимал на меня руку. Я сначала терпела, а потом надоело бояться: собрала вещи, взяла сыновей и уехала к маме в Почапово.

– Тяжело было одной с двумя детьми на руках?

– Непросто. Два года я жила с сыновьями в родительском доме, а потом взяла кредит и купила квартиру в Почапово. Чтобы выплатить кредит, работала на двух работах: лаборантом в школе и поваром в местном интернате.

Первое время муж грозился детей забрать, писал заявления в суд, но сыновья остались со мной. Не хочу даже вспоминать то время. Тяжело было. Вся зарплата уходила на кредит, алименты были через раз. Помогала мама: то денег даст, то продукты купит. Год как-то продержались, и легче стало. А потом в моей жизни появился Дима, с которым мы живем десять лет.

– Долго ли решались на брак с Дмитрием?

– Довериться новому человеку, конечно, было сложно, хоть и знали мы друг друга со школы. Отношения наши завязались… в больнице, где встретились, когда заболели. Начались звонки, долгие разговоры, а потом Дима стал приезжать.

Сказать честно, я сначала даже испугалась: а вдруг весь тот кошмар, который я пережила, снова повторится? Беспокоилась и за детей, боялась, что они не примут его. На мое удивление, Дима и сыновья сразу нашли общий язык. Вскоре мы поженились, и один за другим стали появляться дети — Владик, Стасик и Полина.

Муж у меня вообще замечательный, добрый, внимательный. Он – моя поддержка и опора. Когда мне плохо, я звоню только ему. И он всегда найдет нужные слова, чтобы поддержать меня, развеет любые тревоги и сомнения. Например, когда я забеременела Полиной, думала делать аборт, ведь и так четверо детей. Но муж сказал: «Рожай. Всех вырастим, воспитаем и поставим на ноги». И я успокоилась: с таким мужчиной ничего не страшно.

– Во сколько и с чего начинается ваш день?

– В будни мой день начинается в шесть часов утра. Нужно сварить кашу, накормить и собрать в детский сад двухлетнюю Полину и четырехлетнего Стасика, а шестилетнего Владика – в школу. В 7.30 выходим из дома. Младших отвожу в садик, потом Владика в школу. Возвращаюсь домой к часам девяти и занимаюсь домашними делами: заправляю постели, навожу дома порядок. Обычно на это уходит пару часов. Обед могу не готовить, потому что кроме меня дома никого нет. В 16.30 бегу за детьми, готовлю ужин, делаю с Владиком уроки и дожидаюсь мужа с работы.

– В выходные, когда муж дома, наверное, больше свободного времени?

– Наоборот, это самые хлопотные и шумные дни: домой приезжают старшие сыновья. Сергей и Алексей учатся в лицее строителей в Барановичах.

В этот день дома все. Старшие привозят с собой гитару, которую мы недавно им купили, и наигрывают какие-то мелодии. Младшие заняты игрушками или смотрят мультики. А мы с мужем занимаемся готовкой. У нас так: он готовит суп, а я делаю что-то на второе. Если дети захотят сладкого, могу испечь пирог: специально купила большую форму. Суп варим в четырехлитровой кастрюле, на один раз поесть. Нужно еще и студентов собрать. Так что в воскресенье я могу полдня провести у плиты.

– А на себя время находите? Полежать в ванне, сделать маникюр, побыть одной…

– Лежать в ванне не люблю: скучно. Маникюр делаю сама, а в парикмахерскую подстричься и покрасить волосы хожу раз в месяц. Если выдается свободное время, иду к соседке в гости или сажусь за швейную машинку.

Вообще, я комфортно себя чувствую только в кругу детей. Были моменты, когда хотелось посидеть в тишине, но сейчас мне тяжело находиться дома одной: я тогда не нахожу себе места.

– Что для вас счастье?

– Определенно, семья. Мне не нужны ни миллионы, ни какие-то ордена. Главное, чтобы детки были здоровы и счастливы. И я счастлива, когда дочка, увидев меня, бежит навстречу и обнимает, когда сын показывает, что он сегодня сделал на занятиях. Я радуюсь, что старшим не нужно говорить, чем мне помочь: они сами заправят за младшими постели, посуду за собой помоют, порядок наведут. Я рада, что у меня такой муж, который думает обо мне и детях.

Конечно, есть и заботы, и тревоги, и усталость. Но ведь и в семье, где один ребенок, хорошие родители тоже устают. Тот, для кого ребенок в радость, не меряет жизнь трудностями. А у нас с мужем эта радость умножена на пять!