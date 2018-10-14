«Неужели так трудно пройти несколько десятков шагов, благословляя народ?» 39 14.10.2018, 12:42

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Фото: Влада Гридина / Радыё Свабода

Белорусский священник раскритиковал главу РПЦ за поведение в Минске.

Клирик минского прихода Михаила Архангела Александр Шрамко обратил в «Фейсбуке» внимание на то, в какой форме прошел визит патриарха Кирилла в Свято-Духов кафедральный собор Минска.

– Нет, я понимаю, конечно, что мыть ноги бомжам это напряг. Но есть же такие простейшие вещи, которые не требуют никакого подвига. Даже ничего не стоят. Но ценятся высоко. Может, кто-то из окружения патриарха Кирилла подскажет главе РПЦ...

Фото: Влада Гридина / Радыё Свабода

Вот тебя ждут не один час на улице. Тебя. Ждут. Еще. Не так много, как в былые годы. Но все же кто-то приходит. Кому-то ты интересен. Даже если не пускают в собор, куда вход только по пропускам. Они пришли и будут весь вечер стоять на улице, довольствуясь трансляцией на экран. Как-будто они и так не могут насмотреться подобного на каком-нибудь «Союзе».

Почему не дать им минимальный живой контакт?

Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться?

Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ?

Фото: Влада Гридина / Радыё Свабода

Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же... И выигрыш получишь несоразмерный... Не понимаю. Дожил до пенсии и не понимаю. Как будто специально... для патриарха народа как и нет, зато для охранников он есть – но только лишь источник потенциальной опасности.

Может просто ... демонстративное презрение?