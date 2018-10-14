Как бы выглядел настоящий коммунизм 13 Максим Мирович

14.10.2018, 12:55

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Добро пожаловать в «сказку».

Одна из вечных сказок, которую любят рассказывать все поклонники СССР — это о том, что в СССР должен был в итоге быть построен Коммунизм, и все жертвы, все войны и ГУЛАГи были именно для этого — мол, там уничтожили всех, кто был с этим не согласен, кто не понимал своего счастья, и вот-вот мы должны были уже дойти до Коммунизма, где всё было бы бесплатно. Разве это не хорошо? — вопрошают фанаты СССР. От каждого по способностям — каждому по потребностям. Поработал себе, пришёл в магазин, взял всё бесплатно — сиди ешь да радуйся!

Что самое смешное — на самом деле весь этот "бесплатный" Коммунизм являлся обычной сказкой, и даже если его удалось бы построить — то жизнь при нём была бы намного хуже и уродливее, чем жизь в "загнивающем Западе, где все лучше человеческие качества измеряются лишь звонкой монетой")

Итак, в сегодняшнем посте — рассказываю вам всю правду о "бесплатном" Коммунизме — откуда пошёл этот миф и как бы в действительности жилось при Коммунизме.

Сказка о Коммунизме и обо всём бесплатном.

Сказка о чём-то там бесплатном при Коммунизме в СССР родилась ещё в довоенные времена, а окончательно оформилась в 1961 году, когда прошёл XXII съезд коммунистической партии. Именно на этом съезде Хрущёв объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм и нынешнее поколение советских людей будет при нём жить. При этом не уточнялось — а каким, собственно, образом это должно быть достигнуто? Обычно ограничивались общими фразами — нужно ещё "более лучше" работать, бороться с бюрократами, плутократами, волюнтаристами и несунами, крепить оборону и в целом трудиться на благо Родины.

В СССР в школах не изучали классические утопии (вроде книги Томаса Мора), не читали антиутопии (вроде книг Замятина, Оруэлла, Платонова и Хаксли), а также не изучали Библию и книги других религий, поэтому практически никто не заметил, что сказка о неком идеальном Коммунизме к 1980 году — это обычный религиозный миф об "идеальном мире", подогнанный под современные реалии — мол, мы всем обществом туда движемся и обязательно туда попадём. При этом никто толком не представлял ни то, на что этот Коммунизм должен быть похож, ни то, как туда добраться.

После XXII съезда коммунистической партии огромными тиражами стали издаваться всяческие брошюры и атласы, которые рассказывали о том, как же будте хорошо жить при Коммунизме в 1980 году. Сказано о том, что начало — это половина дела, и Коммунизм, о которм мечтали много веков, будет вот-вот уже построен. "Программа построения коммунизма в нашей стране составлена по точным научным расчетам" — уверяют авторы брошюры. Через 20 лет будет создано избилие всех продуктов и товаров, люди будут работать по 6 часов и получать по потребностям, кажется чего проще — пришёл и взял.

Выше в виде перечисляется всё то, что при Коммунизме будет точно бесплатно — квартиры, городской транспорт, учёба, детсткие сады, санатории и лекарства, а также разумеется вся еда и товары народного потребления (что вытекает из текста). Что самое смешное — некоторые действительно верили в то, что всё именно так и будет.

В стране нет ничего «бесплатного».

Не устаю повторять простую мысль (недоступную фанатам СССР), что никаких "своих" денег у государства нет — оно лишь перераспределяет блага, произведённые всеми членами общества. Деньги на "бесплатные" квартиры, медицину и детские сады изымались бы из бюджета, который был наполненен всеми трудящимися гражданами. На практике это означает, что слесарь Василий за свою работу в месяц получил бы не 300, а 150 рублей, стоял бы 20 или 30 лет в очереди на "бесплатную" квартиру, после чего получил бы её — без права собственности и без права выбора.

Не проще ли было бы слесарю Василию получать полную зарплату, платить из неё по 50 рублей в месяц по ипотеке с правом выбора типа жилья, района, города и с полным правом собственности на жильё после выплаты? Совковое государство такой возможности не давало, рассказывая сказки о "бесплатных квартирах". Всё вышеперечисленное касается также "бесплатных" детсадов и "бесплатной" медицины — люди просто не знали, сколько они реально зарабатывают и сколько налогов платят на всё это "бесплатное".

Это же касается и "бесплатных" промтоваров и "бесплатных" продуктов — на их производство были затрачены добытые в стране ресурсы, энергия и трудовое время граждан, что имеет определённую ценность. Если эта продукция изымается в одной части страны и "бесплатно" раздаётся в другой — то это не значит, что она "бесплатная", она не прилетела с неба — за неё заплатили своим трудом другие люди, вот и всё.

В общем, вся фишка "бесплатного" Коммунизма заключалась бы именно в этом самом распределении и перераспределении. А как оно происходило бы — об этом в следующем разделе.

Как выглядел бы реальный «бесплатный» коммунизм.

А теперь давайте подумаем, как выглядел бы реальный "бесплатный" коммунизм. Допустим, вы приходите в фотомагазин в счастливые времена наступившего Коммунизма и хотите "бесплатно" взять фотокамеру — как уверяют нас советские сказочкники, это было бы возможно, если бы Коммунизм был построен. В магазине есть три вида фотокамер — дешевая "детская", полупрофессиональная и профессиональная, с тремя сменными объективами. Разумеется — вы захотите взять себе камеру получше. Тогда кто будет брать дешёвые и простые камеры — если всё будет "бесплатно" и можно будет брать, что хочешь? В общем, вы взяли дорогой фотоаппарат, да вот незадача — в первый же день его разбили. Назавтра вы идёте в магазин за таким же новым — при Коммунизме вам должны тут же выдать такой же второй — ведь всё кругом бесплатно, так?

И тут мы наталкиваемся на ограничения. Скорее всего, "бесплатно" взять самый дорогой фотоаппарат вам не разрешат — для этого нужно будет иметь какой-нибудь "значок классности фотографа". И второй фотоаппарат взамен разбитого вам взять тоже не разешат — а разрешат взять, например, через год или три. В общем, при "бесплатном" коммунизме на промтовары выдавали бы какие-нибудь очередные "талоны" — которые можно было бы получать на работе в ограниченном количестве. Это было бы тем же аналогом денег, только намного худшим — так как получить их было бы сложнее, да и их покупательная способность была бы очень узкой, что вынуждало бы к "натуральному обмену" талонов на талоны и другим танцам с бубном.

Идём дальше. Бесплатные продукты. Тут та же история, что и с фотоаппаратом — приходите вы в магазин, и забираете себе "бесплатно" целого лосося на 15 килограммов — три самых лучших кусочка съедите сами, а остальное выбросите котам у подъезда. А на вечер возьмете пять банок черной икры — просто съесть ложкой под пиво. Разумеется, сделать такого вам никто бы не разрешил, ввели бы ограничения — скажем, вы можете брать 1 батон и 1 пакет молока в день, а лосося — раз в месяц. А банку чёрной икры — раз в год, а то на всех не хватит "бесплатного". Всё это регулировалось бы теми же талонами.

В общем, реальный "безденежный" коммунизм очень походил бы на общество абсурда — в котором уже не было бы денег, а люди занимались бы "натуральным обменом" квази-денег-талонов. Вам на работе дали месячный талон на лосося, но вы не любите рыбу — и ищете того, кто мог бы вам обменять его на талон на 20 пачек мороженого. А у коллеги по работе есть ценный талон на "бесплатную" стиральную машину — и вы год или два копите талоны на гвозди (которыми вас пичкают на работе), чтобы выменять у него этот редкий талон, но вот незадача — коллега в самый последний момент обменивает этот талон на талон на телевизор. И вот остаётесь вы с горой талонов на гвозди и без стиральной машины.

В этом обществе абсурдного "бесплатного Коммунизма" точно так же появилась бы своя "элита" — которая имела бы доступ ко всем необходимым талонам в любом количестве, а также свой бедный класс — который получал бы только минимальное количество продуктовых талонов и никогда — ценные талоны на технику или автомобили. Кроме того, государство получило бы новый инстурмент принуждения — неугодных можно было бы месяцами "кормить" талонами на гвозди, а талоны на еду не выдавать — пусть делают, что хотят. И наоборот — поощрать особо угодливых какими-нибудь редкими талонами на видеомагнитофоны или модельную обувь.

Также появились бы раздельные магазины для разных групп граждан — в зависимости от их "талонной платежеспособности" (дабы пресечь нелегальные манипуляции талонами). Если вы работаете простым слесарем — то разумеется, талона на черную икру у вас попросту не может быть, он вам не положен — а значит, в магазине для вас будет только килька в томате (разумеется бесплатная), а в магазин с чёрной икрой вас даже не впустят — так как талон на икру мог попасть к вам только нелегально, и делать в таком магазине вам нечего.

В общем, этот ваш "бесплатный Коммунизм" был бы самой настоящей тюрьмой и обществом абсурда, который по прихоти какого-то усатого чёрта отменил бы деньги, ввергнув общество в настоящее средневековье, но зато "не как у буржуев". Это называется "назло маме отморожу уши".

Максим Мирович