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Футболист Вячеслав Глеб приехал в ресторан в Куропатах

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  • 14.10.2018, 12:59
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Фото: fcgomel.by

Жена спортсмена оскорбила защитников народного мемориала.

Активистка Анна Шапутько опубликовала в «Фейсбуке» видео с участием известного белорусского футболиста Вячеслава Глеба и его жены Ольги. Семейная пара приехала в заведение «Поедем, поедим», и у нее случился конфликт с активистами с куропатской вахты.

Вячеслав и Ольга Глеб критиковали действия активистов, а в конце видео Ольга Глеб бросила в одного из активистов свои салфетки и с улыбкой на лице показала средний палец.

Также Ольга Глеб продемонстрировала в своем инстаграме фотографии из «Поедем, поедим».


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