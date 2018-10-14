Футболист Вячеслав Глеб приехал в ресторан в Куропатах

Футболист Вячеслав Глеб приехал в ресторан в Куропатах44
- 14.10.2018, 12:59
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Жена спортсмена оскорбила защитников народного мемориала.
Активистка Анна Шапутько опубликовала в «Фейсбуке» видео с участием известного белорусского футболиста Вячеслава Глеба и его жены Ольги. Семейная пара приехала в заведение «Поедем, поедим», и у нее случился конфликт с активистами с куропатской вахты.
Вячеслав и Ольга Глеб критиковали действия активистов, а в конце видео Ольга Глеб бросила в одного из активистов свои салфетки и с улыбкой на лице показала средний палец.
Также Ольга Глеб продемонстрировала в своем инстаграме фотографии из «Поедем, поедим».