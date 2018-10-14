«Когда Россия выпьет всю нефть» 14.10.2018, 13:41

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Империя обречена из-за сырьевой модели экономики.

Почти 70% выручки крупнейших компаний России оказалось сосредоточено в Москве, свидетельствуют данные РБК 500. В столице РФ оказалась зарегистрирована половина участников рейтинга, пишет сайт afterempire.info.

РБК проанализировал распределение участников рейтинга по регионам исходя из номера ИНН головной компании или крупнейшей по выручке компании группы. Из этих данных видно, что 67,8% выручки компаний — участниц рейтинга приходится на компании, зарегистрированные в столице. Роль Москвы многократно превышает вклад ближайшего «соперника» — Краснодарского края, чья доля в выручке составляет лишь 4%. На третьем месте — Санкт-Петербург с долей 3,6%, на четвертом и пятом — Подмосковье (3%) и Татарстан (2,8%). Распределение лидеров в прошлом году выглядело так же.

Похоже ситуация обстоит и при анализе количества зарегистрированных в регионах крупных компаний. В Москве «прописано» 49% участников рейтинга. У ближайших «преследователей» — Петербурга и Подмосковья — по 6,6 и 4,6% соответственно.

Неравномерность развития регионов усиливается, говорит директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин: с 1990-х годов доля Москвы в суммарном ВРП всех регионов растет. По прогнозу Минэкономразвития, на десять крупнейших регионов в 2018 году придется более половины суммарного ВРП (аналог ВВП на уровне субъектов). Роль Москвы эксперты оценивают примерно в 20%.

В то же время Москва дает отдачу. Она держит уверенное первое место среди регионов по поступлениям налога на прибыль в федеральный бюджет — ее доля составляет 52,5%, а вклад следующего за ней Петербурга — всего 8,1%, подсчитал аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Но если взять совокупность всех основных налогов, «то на первое место выходит ХМАО, поскольку имеет огромный показатель по налогу на добычу полезных ископаемых», отмечает Цыпкин. В таком разрезе вклад ХМАО составляет 21,5%, а Москвы — лишь 13,5%. Всего 20 крупнейших субъектов-налогоплательщиков дают 74% поступлений всех регионов в федеральный бюджет.

«Большая часть выручки генерируется компаниями нефтегазового сектора, которые преимущественно зарегистрированы в Москве. И большинство компаний этой отрасли являются налогоплательщиками по НДПИ, который уплачивается в федеральный бюджет. Поэтому здесь, как и в случае с НДС, без разницы, где эти компании зарегистрированы, — они могут быть зарегистрированы в Москве или другом городе, но основная часть уплаченных налогов все равно приходится на федеральный бюджет»,

— объясняет старший аналитик Moody’s Семен Исаков. При анализе вклада регионов стоит учитывать работу консолидированных групп налогоплательщиков, отмечает он: даже если крупнейшие компании зарегистрированы в Москве, поступления от их налога на прибыль перераспределяются по всем регионам присутствия.

Один из способов преодоления дифференциации — перерегистрация московских предприятий в регионах, говорит Дерюгин.

«Многим компаниям все равно, где быть зарегистрированными. Тем более что в Москве компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, не ведут реальной деятельности, кроме представительской. Им просто удобнее здесь сидеть и решать вопросы рядом с правительством»,

— рассуждает эксперт. Такой способ поможет бюджетам регионов, однако это лишь вершина айсберга — подобная мера все равно не приведет к росту рабочих мест, подчеркивает Дерюгин.