Чиновники из Брагина потратят $500 тысяч на собственный ремонт

Чиновники из Брагина потратят $500 тысяч на собственный ремонт4
- 14.10.2018, 13:44
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Откуда в небольшом райцентре такие деньги?
Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Речицкого района» проводит тендер на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация с элементами реконструкции здания Брагинского районного исполнительного комитета», сообщает «Деловой Гомель».
Начальная цена тендера составляет 1 088 414 BYN. Источником финансирования является местный бюджет.
Начало выполнения строительно-монтажных работ запланировано на 29 октября 2018г. Планируемый срок выполнения работ — 4 месяца.
Напомним, что в Гомельском облисполкоме недавно был проведен капитальный ремонт помещений административного здания. По имеющимся данным дороже всего обошлась модернизация главного входа — 823,9 тыс. BYN.